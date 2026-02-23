  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V ruskih napadih na Ukrajino ubitih več civilistov, številni so ranjeni

    Rusija je napadla več ukrajinskih regij, kjer si je za tarčo izbrala predvsem energetsko infrastrukturo, pa tudi civiliste.
    Posledice ruskega napada na območju Kijeva FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Galerija
    Posledice ruskega napada na območju Kijeva FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Ma. J.
    23. 2. 2026 | 08:52
    23. 2. 2026 | 09:12
    2:27
    A+A-

    Rusija je izvedla več napadov z brezpilotnimi letalniki in raketami po celotni Ukrajini. V napadih je umrlo več civilistov, številni pa so ranjeni, med njimi tudi otroci. Prav tako je poškodovana energetska infrastruktura v več regijah, poroča Al Džazira.

    image_alt
    Pomoč pri obrambi vse bolj na evropskih plečih

    V Odesi sta umrla dva človeka, v Zaporožju eden. V Lvovu, mestu blizu meje s Poljsko, je v ruskem napadu konec tedna umrla 23-letna policistka, še najmanj 24 ljudi je bilo poškodovanih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za napad okrivil Moskvo, župan Lvova Andrij Sadovji pa je napad označil za teroristični.

    Razdejanje po ruskem napadu na Lvov. FOTO: Anastasija Smoljenko/Reuters
    Razdejanje po ruskem napadu na Lvov. FOTO: Anastasija Smoljenko/Reuters

    Znova je bil na udaru Kijev, kjer je v noči na ponedeljek umrl najmanj en človek, 17 pa je ranjenih, med njimi štirje otroci. V ukrajinskem energetskem podjetju Ukrenergo so dejali, da so Rusi za tarčo ponovno izbrali energetski sektor, in sicer so napadi povzročili več izpadov elektrike v več regijah. Zelenski je dejal, da so bili v napadih poleg energetskih objektov poškodovane tudi stanovanjske stavbe in železniška infrastruktura.

    Moški iz vasi Putrivka na območju Kijeva pred kraterjem, ki ga je ustvarila ruska bomba. FOTO: Reuters
    Moški iz vasi Putrivka na območju Kijeva pred kraterjem, ki ga je ustvarila ruska bomba. FOTO: Reuters

    Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija v nočnem napadu uporabila skoraj 350 kosov orožja, od tega 50 raket in 297 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 33 raket in 274 brezpilotnikov. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je ob tem pozval mednarodno skupnost k zaostritvi sankcij proti Kremlju in poudaril, da se »teror ne sme normalizirati«, navaja Al Džazira.

    Po besedah Zelenskega je do lanskega februarja v rusko-ukrajinski vojni umrlo okoli 55.000 vojakov. Pred približno pol leta je ukrajinsko notranje ministrstvo sporočilo, da je okoli 70.000 ljudi uradno pogrešanih – tako vojakov kot civilistov, navaja BBC.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Oskrba z nafto

    Slovaška in Madžarska grozita Ukrajini zaradi prekinitve tranzita nafte

    Ukrajina obtožbe zavrača in poudarja, da so dobave prekinjene zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.
    21. 2. 2026 | 16:41
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska aktivnost

    Slovenija krepi menjavo z Ukrajino

    Rusija je utrpela manjšo škodo kot Ukrajina, a se ji obeta skromnejša rast.
    Karel Lipnik 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Štiri leta vojne v Ukrajini

    Nobelovka Oleksandra Matvičuk: Alternative ni, če omagamo, bomo ubiti

    S pogajanji so Rusi dobili proste roke za stopnjevanje napadov, je v intervjuju za Delo opozorila soprejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2022.
    Jure Kosec 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    vojna v UkrajiniVolodimir ZelenskinapadRusija-Ukrajinaenergetska infrastrukturasmrtne žrtve

    Novice  |  Svet
    Izredno vremensko stanje

    Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

    Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja.
    23. 2. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda poškodba

    Nesreča v Tamarju: s sankami trčila v 72-letno pohodnico in se odpeljala naprej

    Reševalci gorske reševalne službe Rateče so huje poškodovani ženski na kraju nesreče dali prvo pomoč in jo transportirali do Planice. Sankača še iščejo.
    23. 2. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    3000 točk naskoka

    Alcaraz po zmagi v Dohi dominira lestvico ATP, Sabalenka pa WTA

    Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Najboljše uvrščeni tenisač je Bor Artnak na 473. mestu, najboljša tenisačica je na 93. mestu Kaja Juvan.
    23. 2. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni ujmi v Mariboru

    Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli poleg Elektra Maribor precej dela tudi gasilci, cestne in komunalne službe ter civilna zaščita.
    23. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po smrt El Mencha

    Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

    Da bi se maščevali za smrt narkobarona El Mencha, njegovi privrženci požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah.
    23. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
