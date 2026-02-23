V ruskih napadih na Ukrajino ubitih več civilistov, številni so ranjeni

Rusija je izvedla več napadov z brezpilotnimi letalniki in raketami po celotni Ukrajini. V napadih je umrlo več civilistov, številni pa so ranjeni, med njimi tudi otroci. Prav tako je poškodovana energetska infrastruktura v več regijah, poroča Al Džazira.

V Odesi sta umrla dva človeka, v Zaporožju eden. V Lvovu, mestu blizu meje s Poljsko, je v ruskem napadu konec tedna umrla 23-letna policistka, še najmanj 24 ljudi je bilo poškodovanih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za napad okrivil Moskvo, župan Lvova Andrij Sadovji pa je napad označil za teroristični.

Razdejanje po ruskem napadu na Lvov. FOTO: Anastasija Smoljenko/Reuters

Znova je bil na udaru Kijev, kjer je v noči na ponedeljek umrl najmanj en človek, 17 pa je ranjenih, med njimi štirje otroci. V ukrajinskem energetskem podjetju Ukrenergo so dejali, da so Rusi za tarčo ponovno izbrali energetski sektor, in sicer so napadi povzročili več izpadov elektrike v več regijah. Zelenski je dejal, da so bili v napadih poleg energetskih objektov poškodovane tudi stanovanjske stavbe in železniška infrastruktura.

Moški iz vasi Putrivka na območju Kijeva pred kraterjem, ki ga je ustvarila ruska bomba. FOTO: Reuters

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija v nočnem napadu uporabila skoraj 350 kosov orožja, od tega 50 raket in 297 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 33 raket in 274 brezpilotnikov. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je ob tem pozval mednarodno skupnost k zaostritvi sankcij proti Kremlju in poudaril, da se »teror ne sme normalizirati«, navaja Al Džazira.

Po besedah Zelenskega je do lanskega februarja v rusko-ukrajinski vojni umrlo okoli 55.000 vojakov. Pred približno pol leta je ukrajinsko notranje ministrstvo sporočilo, da je okoli 70.000 ljudi uradno pogrešanih – tako vojakov kot civilistov, navaja BBC.