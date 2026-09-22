V ruskih napadih spet več žrtev, Zelenski pred srečanjem s Trumpom v New Yorku

V ruskih napadih na industrijsko mestu Dnipro na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj štirje ljudje, šest je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Medtem je Ukrajina napadla naftno rafinerijo v ruskem mestu Samara. Novi napadi z več žrtvami so se zgodili tik pred začetkom Generalne skupščine ZN, kjer se bo predsednik Volodimir Zelenski srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Kot je na družbenih omrežjih sporočil vojaški upravitelj regije Dnipropetrovsk Oleksandr Hanža, so smrtne žrtve našli pod ruševinami industrijskega objekta v Dnipru. Reševalci iskalno operacijo še nadaljujejo, saj domnevajo, da so nekateri še vedno ujeti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dnipro so po njegovih besedah napadli z balističnimi raketami, droni in topništvom ter zadeli skladišča in poslovni objekt. Industrijska infrastruktura je bila tarča ruskih napadov tudi v mestih Krivi Rog in Pavlograd v tej regiji.

V mestu Mikolajiv na jugu Ukrajine je bil to noč v ruskem napadu z dronom dolgega dosega ubit triletni otrok, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja Georgij Rešetilov. V bližini so bili menda ranjeni še štirje ljudje.

Opozorila o zračnih napadih so se večkrat oglasila tudi v Kijevu, v napadih z droni so bili po besedah župana Vitalija Klička poškodovani trije ljudje. V logističnem podjetju je izbruhnil požar, poškodovana pa je bila tudi petnadstropna stanovanjska stavba.

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Tudi rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je njihova vojska to noč izvedla obsežne napade z raketami in droni na obrate kovinske, kemične, energetske in obrambne industrije v Ukrajini. V Kijevski in Viniški regiji ter v regijah Dnipropetrovsk, Poltava in Odesa je napadla tudi pristaniško infrastrukturo in plovila ukrajinske vojske.

Tarča ukrajinskih dronov pa je bila rafinerija v ruskem mestu Samara ob Volgi, približno tisoč kilometrov od Moskve. Guverner Samarske regije Vjačeslav Fedoriščev je sporočil, da so napad z droni na industrijski obrat odbili, da pa je zahteval eno življenje in da so bili poškodovani civilni objekti.

Moskovsko obrambno ministrstvo je poročalo, da je čez noč prestreglo 297 brezpilotnih letalnikov nad različnimi regijami v Rusiji.

Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem danes prispel v New York, kjer se bo ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov srečal s Trumpom, člani ameriškega kongresa in evropskimi voditelji.

Na omrežju X je danes zapisal, da obstajajo »konkretni varnostni predlogi in ukrepi za zmanjšanje napetosti, ki bi lahko približali konec vojne«. »Prizadevamo si za okrepitev zračne obrambe in zagotovitev zadostnega financiranja za Ukrajino,« je dodal. Napovedal je tudi srečanja z vodilnimi predstavniki mednarodnih organizacij in ameriških podjetij ter podpis dogovora o dronih.