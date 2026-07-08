  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

    Po dve smrtni žrtvi napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje.
    Kijev. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    Galerija
    Kijev. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    R. I.
    8. 7. 2026 | 11:09
    8. 7. 2026 | 11:27
    3:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih, poročanje AFP povzema STA. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, kjer je umrla ena oseba, dve sta bili ranjeni.

    Po dve smrtni žrtvi ruskih napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi pa je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje. V Kijevu so po navedbah župana Vitalija Klička v dveh okrožjih po napadih izbruhnili požari, med drugim v stanovanjski stavbi.

    Pritisk na okupirani polotok

    Guardian medtem poroča, da so ukrajinski droni v zadnjih dveh dneh napadli ducat tankerjev iz ruske tako imenovane senčne flote, ki naj bi na Krim dostavljali gorivo. Ukrajinska vojska je sporočila, da so v Azovskem morju zadeli več plovil, za katera veljajo sankcije, s čimer Kijev krepi pritisk na polotok, ki so ga okupirali Rusi.

    STA po AFP poroča še, da je Moskva Ukrajino ta teden z balističnimi raketami napadla trikrat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato ob robu vrha zveze Nato v Ankari zaveznice znova pozval h krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Danes so ob robu srečanja pričakovani tudi pogovori Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pri čemer si Kijev prizadeva predvsem za dodatne dobave protiletalskih raket patriot.

    FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Med vojno v Ukrajini bankrotiralo pol milijona Rusov

    Med vojno v Ukrajini se v Rusiji stopnjujejo finančne težave prebivalstva, poroča Al Džazira. Po evropskem obveščevalnem poročilu, v katero je vpogledal Reuters, je lani osebni stečaj razglasilo približno pol milijona Rusov, kar je skoraj tretjina več kot leto prej.

    Poročilo opozarja, da se ruska država zaradi stroškov vojne vse bolj opira na banke, te pa so v zadnjih letih odobrile vse več tveganih posojil podjetjem in gospodinjstvom. Več kot 13 milijonov Rusov naj bi imelo hkrati tri ali več bančnih posojil, kar kaže na pritisk zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.

    Kljub temu Al Džazira navaja ocene strokovnjakov, da popolna bančna kriza za zdaj ni verjetna. Vladislav Inozemcev iz londonskega Chatham Housa meni, da je ruski bančni sistem zaradi nekaj velikih in strogo nadzorovanih bank razmeroma stabilen, morebitne izgube pri posojilih podjetjem, povezanim z obrambno industrijo, pa bi najverjetneje pokrila država.

    Vojna je rusko gospodarstvo preusmerila v vojne potrebe, rast pa vse bolj temeljila na obrambni proizvodnji in državni porabi. Hkrati se kažejo razpoke: gospodarska rast se upočasnjuje, naložbe padajo, davčno breme se povečuje, številni Rusi pa ugotavljajo, da se njihove življenjske razmere slabšajo.

    Po mnenju Inozemceva se Rusija v takšnem gospodarskem modelu ne more vojskovati v nedogled, saj vojaška poraba zmanjšuje sedanji in prihodnji gospodarski potencial države.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nezadostne zaloge prestreznikov skrbijo Zelenskega

    Zračna obramba je čedalje bolj nemočna v boju proti balističnim raketam in hiperzvočnim izstrelkom.
    Boris Čibej 7. 7. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svet

    Ukrajina čez noč proti Moskvi izstrelila na stotine dronov; umrl civilist

    Ruska zračna obramba je večino brezpilotnikov sestrelila, iz Belgoroda pa poročajo o smrtni žrtvi. Ukrajinski predsednik bo na vrhu Nata iskal močnejšo podporo.
    7. 7. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za osvojitev duše in srca ameriškega voditelja

    Zavezniki Kijeva od Trumpa pričakujejo, da bo v Ankari podprl evropska stališča do Rusije.
    Boris Čibej 6. 7. 2026 | 19:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako starlinki spreminjajo vojno v Ukrajini

    Prelomen satelitski komunikacijski sistem družbe SpaceX kaže unikatne prednosti na bojnih območjih.
    Jurij Kristan 6. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusija s silovitimi napadi na Kijev tik pred vrhom Nata

    Vrh Nata se bo začel v torek, udeležiti pa se ga namerava tudi ameriški predsednik Donald Trump.
    6. 7. 2026 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ukrajinci napadli naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

    Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo sestrelila skupno več kot 500 zračnih tarč.
    4. 7. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Tako brezbrižne udeleženke nesreče še ni videl

    Policist je pričal proti povzročiteljici nesreče, zaradi katere so morali 21-letniku amputirati nogo.
    Aleksander Brudar 8. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rasizem v športu

    Senatorka o Mbappeju: Namesto materinega mleka sesal kokosove orehe

    Nespametno dejanje senatorke sta takoj obsodila francoska športna ministrica in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife.
    7. 7. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Belgijski selektor v bran Balogunu, Belgija po zmagi: poskusite razveljaviti to

    Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in ga branil.
    7. 7. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

    Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.
    Luka Škoda 7. 7. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Ukrajinavojna v UkrajiniVolodimir ZelenskiRusijaKijev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

    Po dve smrtni žrtvi napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje.
    8. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers

    Luka Dončić dobil v Kaliforniji še eno okrepitev

    Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića.
    8. 7. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo