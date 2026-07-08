V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih, poročanje AFP povzema STA. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, kjer je umrla ena oseba, dve sta bili ranjeni.

Po dve smrtni žrtvi ruskih napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi pa je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje. V Kijevu so po navedbah župana Vitalija Klička v dveh okrožjih po napadih izbruhnili požari, med drugim v stanovanjski stavbi.

Pritisk na okupirani polotok

Guardian medtem poroča, da so ukrajinski droni v zadnjih dveh dneh napadli ducat tankerjev iz ruske tako imenovane senčne flote, ki naj bi na Krim dostavljali gorivo. Ukrajinska vojska je sporočila, da so v Azovskem morju zadeli več plovil, za katera veljajo sankcije, s čimer Kijev krepi pritisk na polotok, ki so ga okupirali Rusi.

STA po AFP poroča še, da je Moskva Ukrajino ta teden z balističnimi raketami napadla trikrat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato ob robu vrha zveze Nato v Ankari zaveznice znova pozval h krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Danes so ob robu srečanja pričakovani tudi pogovori Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pri čemer si Kijev prizadeva predvsem za dodatne dobave protiletalskih raket patriot.

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters