V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

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Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih, poročanje AFP povzema STA. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, kjer je umrla ena oseba, dve sta bili ranjeni.
Po dve smrtni žrtvi ruskih napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi pa je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje. V Kijevu so po navedbah župana Vitalija Klička v dveh okrožjih po napadih izbruhnili požari, med drugim v stanovanjski stavbi.
Guardian medtem poroča, da so ukrajinski droni v zadnjih dveh dneh napadli ducat tankerjev iz ruske tako imenovane senčne flote, ki naj bi na Krim dostavljali gorivo. Ukrajinska vojska je sporočila, da so v Azovskem morju zadeli več plovil, za katera veljajo sankcije, s čimer Kijev krepi pritisk na polotok, ki so ga okupirali Rusi.
STA po AFP poroča še, da je Moskva Ukrajino ta teden z balističnimi raketami napadla trikrat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato ob robu vrha zveze Nato v Ankari zaveznice znova pozval h krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Danes so ob robu srečanja pričakovani tudi pogovori Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pri čemer si Kijev prizadeva predvsem za dodatne dobave protiletalskih raket patriot.
Med vojno v Ukrajini bankrotiralo pol milijona Rusov
Med vojno v Ukrajini se v Rusiji stopnjujejo finančne težave prebivalstva, poroča Al Džazira. Po evropskem obveščevalnem poročilu, v katero je vpogledal Reuters, je lani osebni stečaj razglasilo približno pol milijona Rusov, kar je skoraj tretjina več kot leto prej.
Poročilo opozarja, da se ruska država zaradi stroškov vojne vse bolj opira na banke, te pa so v zadnjih letih odobrile vse več tveganih posojil podjetjem in gospodinjstvom. Več kot 13 milijonov Rusov naj bi imelo hkrati tri ali več bančnih posojil, kar kaže na pritisk zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.
Kljub temu Al Džazira navaja ocene strokovnjakov, da popolna bančna kriza za zdaj ni verjetna. Vladislav Inozemcev iz londonskega Chatham Housa meni, da je ruski bančni sistem zaradi nekaj velikih in strogo nadzorovanih bank razmeroma stabilen, morebitne izgube pri posojilih podjetjem, povezanim z obrambno industrijo, pa bi najverjetneje pokrila država.
Vojna je rusko gospodarstvo preusmerila v vojne potrebe, rast pa vse bolj temeljila na obrambni proizvodnji in državni porabi. Hkrati se kažejo razpoke: gospodarska rast se upočasnjuje, naložbe padajo, davčno breme se povečuje, številni Rusi pa ugotavljajo, da se njihove življenjske razmere slabšajo.
Po mnenju Inozemceva se Rusija v takšnem gospodarskem modelu ne more vojskovati v nedogled, saj vojaška poraba zmanjšuje sedanji in prihodnji gospodarski potencial države.
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