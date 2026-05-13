Droni sredi belega dne, v Ukrajini ubitih več ljudi

V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo v Ukrajini ubitih šest ljudi, več deset pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predaji ozemlja na vzhodu države, kar Kijev zavrača.

Ruske sile so danes z droni napadle več območij po celotni Ukrajini. Tarča napadov sta med drugim bili mesti Rivne in Odesa ter regiji Hmelnicki in Čerkasi v osrednjem delu države, opozorilne sirene so se oglasile tudi v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovaška po ruskih napadih zaprla mejo z Ukrajino Slovaška je danes iz varnostnih razlogov zaprla mejne prehode z Ukrajino, so sporočile oblasti. Podrobnosti sprva niso bile znane, po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi odločitvi botrovali ruski napadi na zahodno ukrajinsko regijo Zakarpatje ob meji. Po približno dveh urah so prehode ponovno odprli.

V mestu Rivne so bili ubiti trije ljudje, še najmanj štirje pa ranjeni. Več ljudi je bilo ubitih in ranjenih tudi v drugih napadih, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, čeprav običajno potekajo ponoči. V regiji Zaporožje je bila ubita ena oseba, še dve pa v Hersonu.

V ruskih napadih je bilo skupno ubitih šest ljudi, več deset pa ranjenih. FOTO: Reuters

»Od polnoči je bilo izstreljenih že vsaj 800 ruskih dronov,« je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski in opozoril, da je bilo v ruskih napadih skupno ubitih šest ljudi, več deset pa ranjenih. Moskvo je obtožil, da namerno izvaja napade ravno na dan obiska ameriškega predsednikana Kitajskem.

»V tem težkem geopolitičnem trenutku Rusija očitno poskuša razburkati splošno politično ozračje in pritegniti pozornost k svojim zlim dejanjem - pri tem pa to počne na račun ukrajinskih življenj in ukrajinske infrastrukture,« je dodal.

V tej luči je Trumpa pozval, naj na srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom razpravlja tudi o končanju ruske invazije na Ukrajino.

V Moskvi so medtem danes znova poudarili, da je Rusija pripravljena končati vojno, če Ukrajina umakne svojo vojsko iz Donbasa, kar je ukrajinski predsednik že večkrat zavrnil.

Putin zamenjal guvernerja dveh regij ob meji z Ukrajino Ruski predsednik Vladimir Putin je danes zamenjal guvernerja regij Brjansk in Belgorod, ki mejita na Ukrajino in sta bili od začetka ruske invazije februarja 2022 pogosto tarča ukrajinskih napadov, je sporočil Kremelj. Putin je za začasnega vodjo oblasti v regiji Belgorod imenoval generala Aleksandra Šuvajeva, ki se je od leta 2022 boril v Ukrajini. Po navedbah ruskih medijev je sodeloval tudi v ruskih vojaških kampanjah na severnem Kavkazu, v Gruziji in Siriji. Za začasnega vodjo sosednje regije Brjansk pa je Putin imenoval Jegorja Kovalčuka, ki je za krajši čas vodil ruske okupacijske oblasti v Lugansku.

»Preden bo prišlo do premirja in priložnosti za obsežna mirovna pogajanja, mora Zelenski izdati ukaz o prekinitvi ognja in umiku ukrajinskih sil iz Donbasa in iz ruskih regij,« je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Območje Donbasa obsega samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala 21. februarja 2022, le tri dni pred začetkom invazije na Ukrajino. Kmalu po invaziji pa si je po mednarodno nepriznanih referendumih nezakonito priključila štiri delno zasedene regije na vzhodu in jugu Ukrajine - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Poljska prestregla rusko izvidniško letalo nad Baltikom Poljska vojska je sporočila, da so njena letala nad mednarodnimi vodami Baltskega morja prestregla rusko izvidniško letalo Il-20. Po navedbah Varšave je letalo letelo brez prijavljenega načrta leta in z izklopljenimi transponderji, vendar ni vstopilo v poljski zračni prostor. Obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz je dogodek označil za agresivno dejanje Rusije in preizkus poljskih sistemov zračne obrambe. Poljska je istega dne zaradi ruskih napadov na Ukrajino preventivno okrepila tudi nadzor svojega zračnega prostora.

Rusija in Ukrajina tako nadaljujeta medsebojne napade po izteku tridnevne prekinitve ognja, ki je veljala pretekli konec tedna.

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Kljub poskusom, da bi našli rešitev za končanje vojne, pogajanja med Kijevom in Moskvo ob posredovanju ZDA doslej niso prinesla preboja. Konec februarja so povsem zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na vojno na Bližnjem vzhodu.