V ruskih nočnih napadih na Kijev najmanj dve smrtni žrtvi

V ruskih nočnih napadih na Kijev sta življenje izgubila najmanj dva človeka, več kot deset je ranjenih, je sporočila vojaška uprava v ukrajinski prestolnici. Natančen obseg uničenja še ni znan, v zahodnem delu mesta naj bi prišlo do izpadov elektrike, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Po zadnjih podatkih sta v napadu umrli dve osebi. Trinajst drugih je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok,« je na omrežju Telegram objavila kijevska vojaška uprava.

Nekoliko pozneje je župan mesta Vitalij Kličko sporočil, da je število ranjenih naraslo na 15 in da so jih osem hospitalizirali. Pred tem je na Telegramu objavil, da je po napadih zahodni del ukrajinske prestolnice ostal brez elektrike.

Natančen obseg uničenja še ni znan.