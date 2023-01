V ruskih raketnih napadih na Ukrajino ubitih enajst ljudi

V ruskih napadih z raketami in droni je bilo danes v Ukrajini ubitih najmanj enajst ljudi, prav toliko je bilo ranjenih, je sporočila ukrajinska civilna zaščita. Kot je že pred tem sporočila vojska, so ruske sile nad državo izstrelile več kot 50 raket in več kot 20 dronov kamikaz.

Ruska vojska v okviru agresije nad Ukrajino, ki traja že od konca februarja lani, v zadnjih mesecih intenzivno obstreljuje energetsko infrastrukturo države. Tudi v današnjem zadnjem nizu napadov je bilo po navedbah oblasti v Kijevu zadetih več infrastrukturnih objektov.

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Najhuje je bilo na območju Kijeva, Odese in Vinice, kjer so napadi povzročili tudi izpade elektrike. A kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil tiskovni predstavnik civilne zaščite Oleksander Horunši, je bilo tarča napadov vsega skupaj enajst regij.

Ruske sile so po navedbah ukrajinske vojske izstrelile 55 raket in 24 brezpilotnih letal na cilje po vsej Ukrajini. Vsa brezpilotna letala in najmanj 47 ruskih raket je ukrajinska zračna obramba sestrelila.