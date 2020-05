V Sarajevu policija prekinila škandalozni žur pomembnežev

Državni minister BIH za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Staša Košarac ni mogel zavrniti povabila prijatelja. FOTO: uradna fotografija ministrstva

Dekan veterinarske fakultete Nihad Fejzić se je na facebooku že opravičil in ob opravičilu pripel fotografijo z masko. FOTO: Nihad Fejzić/facebook profil

Včeraj je policija sarajevskega kantona dobila prijavo, da ima večja skupina ljudi kljub prepovedim in omejitvam zaradi koronavirusa v restavraciji Golf klub večjo zabavo. Zato so se tja odpravili policisti in pripadniki posebne enote ministrstva za notranje zadeve kantona Sarajevo. Ugotovili so, da je kljub omejitvam svoj rojstni dan v družbi množice znanih osebnosti proslavljal šef abdominalne kirurgije sarajevskega kliničnega centra. Kljub pomembnosti gostov je policija zabavo prekinila, vsem sodelujočim, vključno z lastnikom lokala, pa izdala plačilne naloge z globami zaradi kršenja vladnih odlokov o ukrepih za zajezitev koronavirusa, poroča sarajevski Klix.ba.Plačilni nalog za plačilo globe so tako dobili tudi državni minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnosein vrsta estradnikov:in. Med gosti sta bila tudi znani poslovnežin dekan veterinarske fakultete. Zadnji je celo član znanstvene skupine za spremljanje in analizo stanja glede širjenja okužbe s koronavirusom v kantonu Sarajevo.V BiH oziroma v sarajevskem kantonu se sicer ukrepi za zajezitev virusa, podobno kot v drugih okoliških državah, postopoma že rahljajo, toda še vedno velja prepoved zbiranja na javnih krajih, še vedno je zapovedan razmik dveh metrov in še vedno so zaprti vsi gostinski lokali. A veselo družbo je izdala glasna glasba, polno parkirišče in udeleženka zabave Slađana Mandić, ki je ves čas v svoji instagram zgodbi objavljala posnetke ilegalne veselice.Medtem se je dekan Nihad Fejzić že javno opravičil in se pokesal, ker je sodeloval pri kršitvi protikoronskih ukrepov, minister Košarac pa je za Klix.ba svojo prisotnost na zabavi opravičeval s tem, da je kirurg Šabanović njihov dobri družinski prijatelj, čigar vabila ni mogel zavrniti. Novinarji tega medija so neuradno izvedeli tudi, da slavljencu Šabanoviću grozi, da bo suspendiran z mesta vodje oddelka abdominalne kirurgije na kliničnem centru v Sarajevu.