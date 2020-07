V Sarajevu umrl minister, Beograd tempirana bomba

Ključni poudarki

Več kot 800 novih okužb so v zadnjih 24 urah imeli v treh balkanskih državah.

28 okuženih z novim koronavirusom je umrlo v treh državah v enem dnevu.

Postopno upadanje števila novih okužb v Beogradu.

Protest podjetnikov, gostincev in glasbenikov

V Nišu umrli nosečnici, Beograd v škripcih

Zdravstvene oblasti v Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah zabeležile 383 novih okužb in 19 preminulih, Srbija je imela 372 novih primerov in sedem mrtvih, Črna gora pa je v zadnjih 24 urah naštela 67 novih okužb in dve smrti. Medtem ko v Beogradu svarijo, da se srbska prestolnica utegne spremeniti v tempirano bombo, v Sarajevu gostinci in glasbeniki za danes napovedujejo ulične proteste proti omejitvam delovanja gostinskih lokalov.Primerjave med vojno in posledicami družbenih sprememb, ki jih je svetu vsilila epidemija koronavirusa, zlasti oblastnikom rade zdrsnejo z jezika. V državah, kot je denimo Bosna in Hercegovina, ki imajo razmeroma sveže izkušnje z vojnami, je takšne primerjave težje slišati. Toda 53-letni, federalni minister za vprašanja borcev in invalidov vojne v BiH, je pred četrt stoletja končano vojno preživel z več vojaškimi priznanji, včeraj pa je v bolnišnici sarajevskega kliničnega centra preminil. Po okužbi z novim koronavirusom se mu je zdravstveno stanje poslabšalo tako, da so ga v torek zdravniki priključili na respirator, včeraj zjutraj pa je klonil.Smrt ministra in še 18 drugih sodržavljanov v zadnjih 24 urah sarajevskih podjetnikov, gostincev in glasbenikov ni prepričala, da bi odstopili od za danes napovedanega protesta proti omejitvam poslovanja v obdobju zdravstvene krize. Krizni štab federalnega ministrstva za zdravje je konec prejšnjega tedna vsem gostincem na območju Federacije BiH prepovedal obratovanje po 23. uri. Kot je pojasnil odvetnik, ki zastopa protestnike, od oblasti zahtevajo, da jim omogoči obratovanje v skladu z njihovo registracijo, če pa tega ne dosežejo, od države zahtevajo, da jim krije stroške najemnine, plač in prispevkov za zaposlene.Epidemiolog in član kriznega štaba Srbije dr.je včeraj na srbski nacionalni televiziji pojasnjeval smrt dveh z novim koronavirusom okuženih nosečnic, ki sta umrli v bolnišnici v Nišu. Dejal je, da tako kot drugje po svetu tudi v Srbiji nosečnic niso uvrstili v rizično skupino, kot to velja v primeru gripe. Dejstva, da število novih primerov okužb v Beogradu zelo počasi upada, ljudje ne smejo razumeti kot umirjanje razmer in se zaradi tega pretirano sprostiti pri spoštovanju zaščitnih ukrepov, opozarja Kon in poudarja, da lahko pretirana sproščenost iz Beograda naredi tempirano epidemiološko bombo.Veleposlaniki držav članic Evropske unije so včeraj predlagali revidirani seznam 11 varnih držav, iz katerih je mogoče prosto, brez 14-dnevne karantene, potovati na ozemlje EU, med njimi pa ni niti ene države Zahodnega Balkana.