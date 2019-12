V Savdski Arabiji odpravili ločene vhode za moške in ženske v restavracijah

Alkohol ostaja prepovedan

Moški in ženske bodo poslej v Savdski Arabiji v restavracije in kavarne lahko vstopali skozi isti vhod. Gre za del prizadevanj za zagon turizma v skrajno konservativni kraljevini, kjer veljajo stroga pravila glede druženja različnih spolov.Zagon turizma v državi je eden od glavnih projektov prestolonaslednika v okviru njegovega reformnega programa, poimenovanega vizija 2030, s katerim hoče pripraviti največje arabsko gospodarstvo na tako imenovano obdobje po nafti.Kot so sporočili iz savdskega ministrstva za občinske in podeželske zadeve, bo odprava sistema ločenih vhodov odslej veljala tudi za prizorišča za poroke ter zabaviščne centre. V kraljevini so sicer v zadnjih mesecih precej omilili stroga pravila druženja med moškimi in ženskami. Tako lahko tuji neporočeni pari v Savdski Arabiji od letošnje jeseni skupaj najamejo hotelsko sobo, ženske, tudi Savdijke, pa so lahko v hotelski sobi po novem same.Nedavno je država začela izdajati turistične vizume in se tako odprla obiskovalcem iz tujine. Istočasno so sprejeli novo zakonodajo, zaradi katere tujim turistkam ni treba, da so v javnosti popolnoma zakrite, se pa od njih pričakuje, da bodo oblečene spodobno. Alkohol sicer ostaja še vedno prepovedan.Mohamed bin Salman si že od leta 2017, ko je postal kronski princ, prizadeva odpreti izjemno konzervativno Savdsko Arabijo. Številni v mednarodni skupnosti so pohvalili njegova prizadevanja, a je 34-letnem princu skazila ugled domnevna vpletenost v umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu oktobra lani.Kljub plazu kritik, ki se je usul zaradi smrti novinarja, princa še vedno podpirajo ključni svetovni voditelji, kot je ameriški predsednik Donald Trump