V Savdski Arabiji za umor Hašodžija dosodili pet smrtnih kazni

V Savdski Arabiji so za lanski umor savdskega novinarjana veleposlaništvu te države v Istanbulu pet ljudi obsodili na smrtne kazni, poroča mednarodni tisk.Odločitev je objavil javni tožilec, identiteta obsojenih ni znana. Še tri osebe so obsodili na skupaj 24 let zapornih kazni, preiskava pa je zajela enajst ljudi. Kot dodaja Reuters, je bil proces tajen oziroma skrivnosten, njegov izid je objavil tožilec z imenom»Sodišče je smrtne kazni dosodilo petim moškim, ki so neposredno sodelovali v umoru,« njegovo izjavo navaja AFP. Zaenkrat sta znani le imeni dveh visoko pozicioniranih oseb, ki ju je po poročanju medijev zajela preiskava, a sta bili obe oproščeni. Gre za, namestnika vodje obveščevalcev, ki naj bi umor v konzulatu nadzoroval, in, nekdanjega kraljevega svetovalca in savdskega medijskega mogotca, ki naj bi bil Asiriju svetoval.Umor novinarja z državljanstvom ZDA, kritičnega do Savdske Arabije, se je zgodil 2. oktobra lani. 59-letni Hašodži je sredi dneva v istanbulski četrti Bešiktaš pozvonil na vratih konzulata te države.Obisk predstavništva Savdske Arabije, ki ga je uvrstila na »črni seznam«, zaradi česar se je preselil v ZDA, je napovedal nekaj dni prej – nujno je namreč potreboval dokumente za poroko s turško zaročenko. Savdski uradniki so mu odprli vrata. Čez pol ure je bilo njegovo telo razkosano. Ostankov njegovega trupla niso nikoli našli.Da je bil umor skrbno načrtovan, so le nekaj dni zatem potrdili prisluhi turške varnostno-obveščevalne službe MIT.V Rijadu so odgovornost savdskega prestolonaslednikaza umor, kar so mu očitali mnogi, tudi Cia in nekatere zahodne države, vseskozi odločno zanikali. Zatrjujejo, da je bila novinarjeva smrt posledica spodletele neuradne operacije, o kateri princ ni vedel nič. Po trditvah Turčije so sicer iz Savdske Arabije v Istanbul poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašodžija.