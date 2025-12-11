V Savi se je prevrnil čoln z migranti; eden je umrl

V samem središču Slavonskega Broda v bližini frančiškanskega samostana so v četrtek zgodaj zjutraj posredovale reševalne službe. Na Savi se je namreč prevrnilo plovilo, na katerem je bilo po neuradnih informacijah več kot deset ljudi, najverjetneje migrantov, ki so hoteli prečkati reko iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško. Za zdaj je potrjena smrt enega od domnevnih migrantov, ostali so podhlajeni, vendar bi bilo lahko žrtev tragičnega dogodka še več, saj reševalno-iskalna akcija še poteka, informacije pa še zbirajo.

Iz Splošne bolnišnice dr. Josipa Benčevića v Slavonskem Brodu so sporočili, da so sprejeli 11 oseb, ki jih še medicinsko oskrbujejo. Policija pa je pojasnila, da je med njimi tudi državljan BiH, ki ga sumijo, da je organiziral ilegalni prehod meje. V reševalno-iskalno akcijo je vključen tudi dron, vzdolž celotnega iskalnega območja reke Save pa so policisti prepovedali ves promet in gibanje.

Poveljnik gasilske brigade Slavonski Brod Ivan Vuleta je za hrvaško tiskovno agencijo Hina najprej povedal, da so gasilci iz Save po prevrnitvi plovila izvlekli osem živih in tri mrtve osebe, vendar se je pozneje popravil in izjavil, da so izvlekli enega mrtvega migranta.

»Na prvi lokaciji (v centru mesta) smo našli šest migrantov, ki so se držali splava, in vse smo žive potegnili iz vode. Od policije smo prejeli obvestilo, da je v Savi v bližini stadiona še več migrantov, in tam smo iz vode rešili tri; eden je bil mrtev, dva pa živa. To je zadnja informacija, kar se tiče gasilcev, na prizorišču pa so bili tudi gorska reševalna služba, policija in reševalci, zato ne vem, ali je kdo od njih iz Save potegnil še kakšnega migranta,« je za Hino povedal poveljnik gasilcev v Slavonskem Brodu.

Usodna reka

V zadnjih letih je bilo v hrvaški županiji Brod - Posavina zlasti decembra in januarja obravnavanih več smrtnih žrtev ilegalnih migrantov med poskusom prečkanja Save iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško. Večina tragedij se je zgodila v bližini Stare Gradiške, po prečkanju reke Save, na poplavljenem močvirnatem območju, ki je od nasipa oddaljeno nekaj sto metrov.

»Policija je vedno pripravljena pomagati, vendar želimo poudariti, da so takšni nezakoniti prehodi meje zelo tvegani, še posebej ker je Sava narasla in predstavlja resnično smrtno nevarnost. Žal smo v zadnjih letih obravnavali več smrtnih žrtev prav med poskusi nezakonitega prečkanja meje,« so pred kratkim sporočili iz Policijske uprave Brod - Posavina.

Nezakoniti migranti, ko jim uspe neopaženo prečkati Savo in doseči hrvaško ozemlje, se prek mobilnih aplikacij obrnejo na tihotapce ljudi, ki jih čakajo v vozilih na vnaprej dogovorjenih lokacijah. Kontaktne podatke voznika prejmejo od organizatorja prečkanja državne meje na bosanski strani. Ko pridejo do vozila, jih prepeljejo v Zagreb ali na mejo s Slovenijo, ki jo nato prav tako nezakonito prečkajo zunaj mejnih prehodov, pojasnjujejo hrvaški policisti.

Cilj ilegalnih migrantov je zahodna Evropa, kamor poskušajo priti, tudi če jih zajame hrvaška policija. Migranti se nato vrnejo v Bosno in Hercegovino, a čez nekaj časa poskušajo znova prečkati mejo.