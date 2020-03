V Seattlu izvedli prvo testiranje cepiva proti koronavirusu

Dr. Anthony Fauci je osrednji strokovnjak v kriznem štabu predsednika Donalda Trumpa. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

New York – Kot so napovedali konec tedna, so pri podjetju Moderna iz ameriškega Massachusettsa danes začeli s testiranjem cepiva proti koronavirusu na zdravih prostovoljcih. Ker je genska sestava virusa znana šele dva meseca, gre za zgodovinsko hitrost pri razvijanju cepiva, potem ko je podjetje iz Cambridga z novim pristopom preskočilo obdobje testiranja na živalih. Namesto injiciranja oslabljenega patogena ali njegovih proteinov v telo za pridobitev reakcije zdaj gensko spremenjene nukleidne kisline cepiva človeškemu telesu naročijo ustvarjanje proteinov, podobnih virusovemu.Inovativni pristop, ki ga finančno podpira državni Institute of Health v sodelovanju s svojim inštitutom National Institute of Allergy and Infectious Diseases, obljublja pomembno skrajšanje poti do cepljenja. Direktor NIAID je vodilni znanstvenik v kriznem štabu ameriškega predsednika, ustvarjalci cepiva mRNA-1273 pa vendarle opozarjajo, da pred letom dni ali celo osemnajstimi meseci ne bodo z zanesljivostjo vedeli, ali je res varno varnost in kako učinkuje proti bolezni. Testiranje so izvedli v kliniki zdravstvene zavarovalnice Kaiser Permanente v Seattlu, število prostovoljcev med osemnajstim in 55.letom pa želijo z začetnih 45 razširiti na 1100. Država Washington je med tistim v ZDA, ki jih je koronavirus najbolj prizadel.Moderni so delnice po objavi sporočila poskočile za petino, ameriško podjetje pa še zdaleč ni edino v tekmi za razvoj cepiva proti morilskemu koronavirusu. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji jih naštevajo kar 35, testiranje še to pomlad pa napovedujejo tudi pri ameriških družbah Inovio Pharmaceuticals in Novavax, pri prvem najprej v ZDA in nato še na Kitajskem in v Južni Koreji. Poleg teh podjetij je največ pozornosti vzbudil nemški CureVac, saj je nemška vlada ameriško obtožila prepričevanja k njegovi selitvi v ZDA.