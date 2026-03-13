V senci dogajanja v Iranu se nadaljuje genocid v Gazi

V senci kaosa na Bližnjem vzhodu, ki ga je z napadom na Iran povzročila izraelsko-ameriška koalicija, se genocid v Gazi nadaljuje. Izraelske okupacijske oblasti so takoj po začetku napadov na Iran in iranskih povračilnih ukrepih zaprle vse mejne prehode s palestinsko enklavo, kar je že tako grozljive razmere še zaostrilo. Humanitarni delavci opozarjajo, da se v Gazi znova stopnjuje lakota, obenem je v celoti zastal politični proces.

Dobre tri mesece zatem, ko je na območju Gaze začela veljati tako imenovana prekinitev ognja, v palestinski enklavi ni mogoče govoriti o koncu genocida in zmanjšanju trpljenja več kot dveh milijonov ljudi, ki jim je uspelo preživeti zdaj že skoraj dve leti in pol izraelske kampanje množičnega pobijanja in rušenja. Tako imenovani mirovni načrt je klinično mrtev. Trenutno se zdi nepredstavljivo, da bi v Gazo v doglednem času lahko prišle mednarodne stabilizacijske enote, kaj šele, da bi se iz opustošene enklave – kadarkoli – umaknile izraelske okupacijske sile. Tudi morebitna razorožitev Hamasa je za zdaj le iluzija.

Takoj ko je izraelsko-ameriška koalicija napadla Iran, je bilo jasno, da bo groza v Gazi tretjerazredna tema, globoko travmatizirani ljudje pa pozabljeni, in to ne le od mednarodne javnosti ali v celoti propadle svetovne diplomacije, temveč predvsem od regionalnih držav, ki se zaradi iranskih povračilnih ukrepov (še bolj) ukvarjajo same s seboj. Ljudje v Gazi so dokončno ostali sami, kar je absolutno darilo genocidnim izraelskim oblastem.

Te so v dobrih treh mesecih dogovor o prekinitvi ognja prekršile več kot tisočkrat in v tem času ubile 650 ljudi ter jih več kot 18.000 ranile. Okupacijska izraelska vojska je v tem času v Gazi – za tako imenovano rumeno črto – celo razširila nadzor in trenutno v celoti obvladuje več kot 60 odstotkov palestinske enklave. Genocidne izraelske sile za rumeno črto nadaljujejo sistematično rušenje preostale palestinske infrastrukture in utrjevanjem svojih – gotovo stalnih – pozicij.