V senci vseh ostalih ameriških podvigov

Nekoč glavno zunanjepolitično nalogo, da bo takoj zaustavil prelivanje krvi na vzhodu Evrope, ki si jo je še pred izvolitvijo zadal predsednik ZDA Donald Trump, so v zadnjem času zasenčili njegovi drugi »podvigi« – najprej v Gazi, nato v Venezueli, potem pa še pričakovanja, kaj utegne narediti v Iranu in na Grenlandiji. Ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski je zavrnil Trumpove očitke, da je zdaj glavna ovira za vzpostavitev miru Kijev, v Kremlju pa so včeraj povedali, da datum prihoda ameriških pogajalcev v Moskvo še ni določen, a da ga pričakujejo, ker so zanj zelo zainteresirani.