  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    V senci vseh ostalih ameriških podvigov

    Zelenski zavrača Trumpove obtožbe, da zavira mirovni proces, v Moskvi pričakujejo prihod ameriških pogajalcev.
    Pripadniki ukrajinske vojske med obstreljevanjem ruskih položajev v bližini mesta Časiv Jar v Doneški oblasti. FOTO: Oleg Petrasiuk/AFP
    Galerija
    Pripadniki ukrajinske vojske med obstreljevanjem ruskih položajev v bližini mesta Časiv Jar v Doneški oblasti. FOTO: Oleg Petrasiuk/AFP
    Boris Čibej
    16. 1. 2026 | 15:30
    16. 1. 2026 | 15:40
    A+A-

    Nekoč glavno zunanjepolitično nalogo, da bo takoj zaustavil prelivanje krvi na vzhodu Evrope, ki si jo je še pred izvolitvijo zadal predsednik ZDA Donald Trump, so v zadnjem času zasenčili njegovi drugi »podvigi« – najprej v Gazi, nato v Venezueli, potem pa še pričakovanja, kaj utegne narediti v Iranu in na Grenlandiji. Ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski je zavrnil Trumpove očitke, da je zdaj glavna ovira za vzpostavitev miru Kijev, v Kremlju pa so včeraj povedali, da datum prihoda ameriških pogajalcev v Moskvo še ni določen, a da ga pričakujejo, ker so zanj zelo zainteresirani.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v Ukrajinimirovna pogajanjaRusija - ZDARusija-UkrajinaZDA-UkrajinaDonald TrumpVolodimir ZelenskiVladimir PutinDmitrij PeskovEvropska unija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Druga faza je za prebivalce Gaze le prazna fraza

    Ameriški predsednik Donald Trump je oznanil oblikovanje prehodnega političnega telesa, ki bo prevzelo nadzor nad enklavo.
    Boštjan Videmšek 16. 1. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V senci vseh ostalih ameriških podvigov

    Zelenski zavrača Trumpove obtožbe, da zavira mirovni proces, v Moskvi pričakujejo prihod ameriških pogajalcev.
    Boris Čibej 16. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Wengen

    Miha Hrobat še vedno v temi, Italijan presenetil Švicarje

    Začel se je tridnevni smučarski spektakel v Wengnu. Na domačem terenu velesile hitrih disciplin se veselijo Italijani. Miha Hrobat odstopil.
    Matic Rupnik 16. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    Italijanski dijak po napadu z nožem v kritičnem stanju

    Napadel ga je drug dijak šole v ligurskem mestu La Spezia. Sprejeli so ga v intenzivno oskrbo na urgenci v mestni bolnišnici Sant'Andrea.
    16. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razprodaja

    Opazili smo: Pahorjeva pižama z največjim popustom med vsemi artikli

    Zanimivost: cena pižame iz reklame z blondinko, s katero se je nekdanji predsednik države smešil pred javnostjo, že padla za skoraj polovico.
    16. 1. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Wengen

    Miha Hrobat še vedno v temi, Italijan presenetil Švicarje

    Začel se je tridnevni smučarski spektakel v Wengnu. Na domačem terenu velesile hitrih disciplin se veselijo Italijani. Miha Hrobat odstopil.
    Matic Rupnik 16. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    Italijanski dijak po napadu z nožem v kritičnem stanju

    Napadel ga je drug dijak šole v ligurskem mestu La Spezia. Sprejeli so ga v intenzivno oskrbo na urgenci v mestni bolnišnici Sant'Andrea.
    16. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razprodaja

    Opazili smo: Pahorjeva pižama z največjim popustom med vsemi artikli

    Zanimivost: cena pižame iz reklame z blondinko, s katero se je nekdanji predsednik države smešil pred javnostjo, že padla za skoraj polovico.
    16. 1. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo