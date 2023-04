V severni Italiji medved pokončal 26-letnega tekača

V italijanski deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje je medved pokončal 26-letnega tekača. Moški se v sredo ni vrnil s teka po gozdu, njegovo truplo so našli v četrtek zjutraj, v petek zvečer pa je obdukcija uradno potrdila, da je umrl zaradi napada medveda. Medveda bodo izsledili in ubili, je napovedal predsednik dežele Mario Fugatti.

Globoke praske na telesu in obrazu moškega, ugrizi ter globoka rana na trebuhu so sicer že vnaprej nakazovali, da bi lahko šlo za napad medveda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah Fugattija je treba vse »problematične« živali odstreliti. Na goratem in gozdnatem območju na severu dežele živi približno 100 medvedov, po Fugattijevih besedah pa to ni več vzdržno.

V italijanski nacionalni organizaciji za zaščito živali ENPA pa so opozorili, da sta 26-leten moški iz vasi Caldes in medved žrtvi politike, ki v zadnjih 20 letih prebivalcev ni uspela izobraziti o pravilnem sobivanjem z medvedi.

V začetku marca je medved napadel še enega moškega, ki je v bližini iste vasi sprehajal psa in ga poškodoval po glavi in roki. Na območju se redno pojavljajo opozorila o možnih srečanjih z divjimi živalmi, kot so medvedi, volkovi ali risi. Med njimi so najbolj problematični prav medvedi, njihovo število pa se povečuje.

V okviru projekta EU Life Ursus so leta 1999 iz Slovenije v italijansko regijo pripeljali ducat medvedov, ki so bili takrat v deželi na robu izumrtja. Prvotno so načrtovali, da bo medvedov okoli 50, Fugatti pa zdaj meni, da je treba njihovo število omejiti, še poroča dpa.