V Severni Koreji pa še kar testirajo rakete

Severna Koreja je danes iz pristaniškega mesta Wonsan na vzhodni obali izstrelila dve raketi, ki sta padli v Japonsko morje. Po navedbah južnokorejske vojske naj bi šlo za balistični raketi kratkega dosega. Raketi sta leteli 230 kilometrov, dosegli sta višino 30 kilometrov, je sporočila južnokorejska vojska.



Takšna dejanja Severne Koreje so popolnoma nesprejemljiva v času, kot se cel svet spopada s težavami zaradi izbruha novega koronavirusa, so se na izstrelitev odzvali v Seulu.



»V situaciji, ko se cel svet sooča s težavami zaradi covida-19, je takšno vojaško dejanje Severne Koreje zelo neprimerno in zahtevamo takojšnjo ustavitev te dejavnosti,« so poudarili v južnokorejski vojski.



Z japonskega obrambnega ministrstva so sporočili, da raketi nista dosegli japonskih ozemeljskih voda in njenega izključnega gospodarskega pasu.



V Severni Koreji še niso objavili uradnega sporočila o današnji izstrelitvi, so pa za preostale tri v tem mesecu sporočili, da je šlo za vaje topništva dolgega dosega. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je sicer napovedal, da bo še letos razkril novo strateško orožje. Analitiki so ocenili, da bi lahko šlo za novo balistično raketo dolgega dosega.