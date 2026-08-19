V Severni Makedoniji našteli že štiri žrtve smrtonosnega virusa

V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, za posledicami okužbe so doslej umrli štirje ljudje. Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej je umrlo devet ljudi, poročajo grški in makedonski mediji.

Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. Pet jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice, je za makedonsko tiskovno agencijo Mia v torek povedal direktor klinike Fadil Cana.

V Severni Makedoniji so v zadnjih dneh zabeležili močan porast primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, večinoma na območju Skopja. Večina bolnikov je starejših od 60 let, pri številnih sta se razvila encefalitis ali meningitis.

Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej so našteli 81 primerov, od tega devet smrtnih, je v torek poročala grška državna televizija ERT.

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.