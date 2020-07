FOTO:V Severni Makedoniji tesna zmaga socialdemokratov Zorana Zaeva

Preberite še: V Severni Makedoniji zaprli volišča

Po podatkih državne volilne komisije je od 1,8 milijona volilnih upravičencev do 20.45 glasovalo 50,68 odstotka volivcev. Volišča so bila odprta do 21. ure. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Izidi parlamentarnih volitev v Severni Makedoniji kažejo na tesno zmago koalicije na čelu s socialdemokratsko SDSM nekdanjega premiera, ki je prejela 36,48 odstotka glasov volivcev. Opozicijska konservativna VMRO-DPMNE pa je podatkih makedonske volilne komisije prejela 35,47 odstotka glasov.Vladajoča Demokratična unija za integracijo (DUI)je prejela 12,52 odstotka glasov volivcev, je po preštetih 71 odstotkih glasov volivcev sporočila makedonska volilna komisija.Nekdanji makedonski premierje že razglasil zmago, poročajo tuje tiskovne agencije. Že prvi izidi po zaprtju volišč v sredo zvečer so nakazovali, da bo volilni izid tesen. Stran, na kateri volilna komisija objavlja rezultate, se je sesula po nekaj sekundah, tako vladni socialdemokrati kot opozicijska konservativna VMRO-DPMNEpa so zatrjevali, da so v vodstvu.Po podatkih državne volilne komisije je od 1,8 milijona volilnih upravičencev do 20.45 glasovalo 50,68 odstotka volivcev. Volišča so bila odprta do 21. ure.