V Severni Makedoniji zaprli volišča

V anketah vodi levosredinska SDSM

Bivši premier Zoran Zaev na volišču. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

V Severni Makedoniji so se ob 21. uri zaprla volišča, na katerih so Makedonci ob poostrenih ukrepih zaradi epidemije covida-19 odločali o novi sestavi parlamenta. Tiskovni predstavnik makedonske državne volilne komisijeje sporočil, da bodo prve izide volitev sporočili drevi okoli 23. ure, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Po podatkih volilne komisije se je volitev do 19. ure udeležilo 45,7 odstotka volivcev. Na volitvah je lahko svoj glas oddalo skupno 1,814 milijona volivcev. Volitve so potekale mirno, poročali so o nekaj nepravilnostih.Volitve so pripravili kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom v zadnjih tednih, so jih pa zaradi tega prilagodili. V ponedeljek so tako že volili okuženi z virusom ter tisti v samoizolaciji, skupno nekaj več kot 700 volivcev. V torek je med drugim volilo več tisoč kroničnih bolnikov na svojih domovih in drugih na delovnih mestih ali zaporih.Danes je bil glavni volilni dan. Da bi se izognili gneči, so bila volišča odprta dve uri dlje kot običajno - od 7. do 21. ure. Vsi udeleženci so morali nositi zaščitne maske, spoštovati ustrezno medsebojno razdaljo ter si razkužiti roke ob vstopu na volišča.Za 120 poslanskih sedežev so se potegovali kandidati 15 strank in koalicij, a pričakovati je, da bo glavni boj med vladnimi socialdemokrati SDSM bivšega premierjain opozicijsko konservativno VMRO-DPMNE. V anketah vodi levosredinska SDSM, a le za okoli tri odstotne točke.S premierskim kandidatom, prvim iz vrst albanske manjšine, ki tvori skoraj četrtino prebivalcev, prvič nastopa glavna stranka makedonskih Albancev Demokratična unija za integracijo (DUI) Alija Ahmetija, ki je bila od leta 2012 v vseh dosedanjih vladah.Volitve bi morale potekati 12. aprila, a so jih zaradi epidemije preložili. Zaev se je za sklic predčasnih volitev odločil po oktobrski rdeči luči začetku pogajanj države z EU kljub spremembi njenega imena v Severno Makedonijo. Januarja letos je nato odstopil in dejal, da želi na volitvah dati državljanom možnost odločitve o tem, kakšno pot želijo - pot vlade socialdemokratov ali VMRO-DPMNE, ki je spremembi imena nasprotovala in se zato država več ko desetletje ni premaknila na poti v EU in Nato.