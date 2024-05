V sezoni odprav na Everest potrdili že drugo smrtno žrtev

Reševalci so našli truplo drugega mongolskega plezalca, ki je bil pogrešan na Mount Everestu, so v nedeljo sporočili organizatorji odprave in potrdili drugo smrtno žrtev na najvišjem vrhu sveta v tej sezoni odprav na Everest.

Triinpetdesetletni Usukhjargal Tsedendamba in 31-letni Purevsuren Lkhagvajav sta bila nazadnje v stiku v nedeljo zvečer iz baznega tabora 4, ki je manj kot kilometer pod vrhom.

Tsedendambajevo truplo so našli v petek zjutraj na nadmorski višini 8600 metrov po večdnevnih iskalnih in reševalnih akcijah, ki jih je oviralo slabo vreme.

»Tudi drugo truplo so našli v petek, vendar je bilo potrebno preverjanje. V nedeljo smo potrdili, da je šlo za pogrešanega mongolskega plezalca,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Šerpa Pemba Gelje iz agencije 8k Expeditions, ki je za dvojico uredil dovoljenje za plezanje in bivanje v baznem taboru.

Lkhagvajavovo truplo so nato našli blizu območja, imenovanega Balkon. Gre za majhno ploščad na nadmorski višini približno 8400 metrov.

Šerpa je povedal, da sta dva moška plezala brez pomoči vodnikov in da so njuno dvosmerno radijsko postajo našli v njunem šotoru.

Nepalski par so nazadnje opazili prejšnji ponedeljek, ko sta bila na poti proti vrhu Everesta.

4,6 milijona evrov le iz licenčnin

Nepalske oblasti so letos izdale več kot 900 plezalnih dovoljenj, vključno s 419 za Everest, s čimer so zbrali že več kot 4,6 milijona evrov zgolj iz naslova licenčnin.

Približno 80 plezalcev je že doseglo 8849 metrov visok vrh Everesta, potem ko je ekipa za pritrjevanje vrvi prejšnji mesec dosegla vrh.

Na bližnjem Makaluju, petem najvišjem vrhu sveta, sta letos umrla dva plezalca.

Francoski plezalec Johnny Saliba je prejšnji teden umrl na višini 8120 metrov med vzponom na vrh. Prejšnji teden je na istem vrhu med sestopom z vrha umrl 53-letni nepalski vodnik.