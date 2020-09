V shemo zlorab domnevno vpleteni tudi uslužbenci WHO

Mednarodno javnost je dosegla nova vest o zlorabah osebja mednarodnih (ne)vladnih organizacij. Več kot 50 žensk je poleg humanitarnih delavcev pričalo o nezakonitem ravnanju moških, ki so se v Demokratični republiki Kongo med izbruhom ebole predstavljali za uslužbence Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Unicefa, Zdravnikov brez meja in, med drugim, Oxfama.



Po ugotovitvah agencij The New Humanitarian in Thomas Reuters Foundation so med epidemijo ebole (od 2018 do letošnjega junija) v mestu Beni na vzhodu Demokratične republike Kongo moški, ki so se predstavljali kot zaposleni v mednarodnih (ne)vladnih organizacijah, lokalnim prebivalkam ponujali zaposlitev v zameno za spolne usluge. Dogajanje je bilo po navedbah prič »javna skrivnost«, o govoricah so bili obveščeni tudi predstavniki policije, a se nanje ni obrnila nobena žrtev, zlasti zaradi nezaupanja v pregon storilcev in stigmatizacije v lokalni skupnosti. WHO je obljubila preiskavo.



Kljub politikam preprečevanja (spolnih) zlorab se je, tako Reuters, po podatkih ZN proti uslužbencem te mednarodne organizacije lani pritožilo 175 posameznikov. Po besedah Mirande Brown, nekdanje uslužbenke Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice, v svetovnem merilu 80 odstotkov žrtev ne prijavi spolnega napada.