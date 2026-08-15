V silovitem potresu na turističnem otoku v Indoneziji umrlo vsaj 38 ljudi

Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Potresu so sledili številni popotresni sunki.

Ameriška geološka služba (USGS) je magnitudo potresa ocenila na 7,7. Žarišče potresa je bilo okoli 70 kilometrov severozahodno od mesta Ende v osrednjem delu otoka Flores na globini približno 15 kilometrov pod površjem Zemlje, poroča britanski BBC.

Reševalci v ruševinah še iščejo morebitne preživele. FOTO: Arnold Welianto/Afp

Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih USGS na območju potresa živi okoli 1,5 milijona ljudi.

Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Dve osebi sta bili huje poškodovani, 11 pa lažje, je sporočila indonezijska agencija za obvladovanje nesreč. Reševalci v ruševinah še iščejo morebitne preživele.

Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Sprožili so množično evakuacijo. Okoli 2000 ljudi je bilo evakuiranih. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah.

FOTO: AFP

Zahodni del otoka Flores, vključno s turističnim središčem Labuan Bajo, je priljubljen med obiskovalci kot izhodišče za potapljanje in izlete v Narodni park Komodo, kjer živijo komodoški varani.

Flores je eden od več kot 17.000 otokov, ki sestavljajo Indonezijo. Država leži na tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, enem od seizmološko najbolj aktivnih območij na svetu, kjer so potresi in vulkanski izbruhi pogosti.