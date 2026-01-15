  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V siloviti eksploziji več poškodovanih, ni znano, ali so ljudje pod ruševinami

    Gasilci so šele pred kratkim lahko vstopili v stavbo. Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve.
    Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za velikansko eksplozijo. FOTO: Jeroen Jumelet/AFP
    Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za velikansko eksplozijo. FOTO: Jeroen Jumelet/AFP
    R. I., STA
    15. 1. 2026 | 17:33
    15. 1. 2026 | 18:12
    1:23
    V središču nizozemskega mesta Utrecht je danes odjeknila silovita eksplozija in povzročila požar. Po poročanju RTL in NOS, ki se sklicujeta na varnostno regijo in županjo Sharon Dijksma, so najmanj štirje poškodovani, pri čemer še ni jasno, ali bi se lahko kdo nahajal pod ruševinami. Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za velikansko eksplozijo, poroča nizozemska tiskovna agencija ANP.

    Gasilci so šele pred kratkim lahko vstopili v stavbo, ki se nahaja ob ozki ulici v historičnem mestnem jedru.. Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve.

    FOTO: Jeroen Jumelet/AFP
    FOTO: Jeroen Jumelet/AFP

    Oblasti so lokalno prebivalstvo pozvale, naj se ne zadržujejo na območju eksplozije, medtem ko na kraju dogodka posredujejo reševalne službe.

