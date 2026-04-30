    Svet

    V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

    Fadi Sakr je obtožen umora več sto civilistov, predvsem v soseski Tadamon, kjer prebivalci pozivajo, naj se ga privede pred roko pravice.
    V Siriji so pretekli teden aretirali Amdžada Jusefa, glavnega akterja masakrov v soseski Tadamon. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters
    V Siriji so pretekli teden aretirali Amdžada Jusefa, glavnega akterja masakrov v soseski Tadamon. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters
    Ma. J.
    30. 4. 2026 | 11:49
    30. 4. 2026 | 12:04
    Sirska komisija za človekove pravice je obtožila Fadija Sakra, voditelja milice pod režimom nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada, sodelovanja pri zločinih proti človeštvu in vojnih zločinih, je za Guardian povedal višji sirski uradnik.

    image_alt
    Starih zavezništev tudi padci diktatorjev ne omajajo

    Sakr je nekdanji poveljnik milice Nacionalnih obrambnih sil (NDF). Sodeloval naj bi pri poboju in namernem izginotju civilistov v soseski Tadamon v Damasku kot tudi v drugih predelih sirske prestolnice. 

    Po strmoglavljenju Asada decembra 2024 je nova sirska vlada sodelovala s Sakrom v povezavi s tajnimi dokumenti, kar pa je razjezilo žrtve njegovih domnevnih zločinov.

    Namestnica predsednika pri Nacionalni komisiji za tranzicijsko pravičnost in svetovalka na sirskem zunanjem ministrstvu Zahra al Barazi je dejala, da komisija skupaj z oškodovanci pripravlja primer proti Sakru. Čeprav je komisijo ustanovila sirska vlada, je neodvisno telo, ki odgovarja sirskemu sodstvu, to pa bo odločilo, ali bodo obtoženega sodno preganjali.

    Če bo sodišče Sakra preganjalo, bo primer pomemben mejnik za Sirijo, ki se že dolgo spopada z vzpostavitvijo tranzicijske pravičnosti, potem ko je več kot desetletje vojne za sabo pustilo več sto tisoč mrtvih. Strokovnjaki menijo, da bi primer lahko zajezil medskupnostno nasilje, tudi masakre med sektami, ki pestijo državo od Asadovega padca, piše Guardian.

    Prebivalci Damaska se spominjajo žrtev pomora v soseski Tadamon. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters
    Prebivalci Damaska se spominjajo žrtev pomora v soseski Tadamon. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters

    Al Barazijeva je dejala, da imajo proti Sakru več kot dovolj dokazov. »Prav tako sodelujemo z organizacijami, ki so zabeležile veliko stvari. Bil je uporaben za nekatere stvari, zdaj pa ni več. Nihče ni nad zakonom,« je poudarila. 

    Žrtve so streljali, trupla pa sežgali

    Sirske oblasti so pretekli teden aretirale Amdžada Jusefa, glavnega akterja masakrov v soseski Tadamon. Na njegovem prenosnem računalniku so našli dokaze o pomoru skoraj 300 civilistov, ki se je zgodil leta 2013. Guardian je leta 2022 objavil posnetek, ki je prikazoval žrtve z zavezanimi očmi, ki so morale teči, medtem ko je Jusef streljal nanje, trupla pa so nato sežgali.

    Ahmed al Homsi, aktivist pri Koordinacijskem komiteju Tadamona, ki je dokumentiral masakre, je povedal, da je bil Jusef zgolj navaden vojak v primerjavi s Sakrom. Vse, kar se je dogajalo v soseski, je ukazal Sakr, bodisi ropi in aretacije bodisi izginotja in umore. »Imel je nadzor, vedel je za vse,« je še dejal Homsi.

    V Siriji poteka tudi sojenje nekdanjemu predsedniku Bašarju al Asadu, njegovemu bratu Maherju al Asadu in bratrancu Atefu Nadžibu, ki je edini osebno navzoč na sodišču. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters
    V Siriji poteka tudi sojenje nekdanjemu predsedniku Bašarju al Asadu, njegovemu bratu Maherju al Asadu in bratrancu Atefu Nadžibu, ki je edini osebno navzoč na sodišču. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

    Sakr je zanikal odgovornost za masakre. Za Guardian je dejal, da je o pomoru izvedel iz medijev ter da »zaupa v sodni proces«. »Kdorkoli, ki mu dokažejo zločine proti človeštvu, mora biti kaznovan. Moj molk v povezavi s kampanjami proti meni izhaja iz moje želje, da ne bi vplival na potek preiskave,« je še povedal.

    image_alt
    Izraelsko kolonialno izkoriščanje druzov na jugu Sirije

    Sakr je postal poveljnik NDF v Damasku junija 2013, dva meseca po tem, ko so posneli masaker civilistov, v katerem je sodeloval Jusef. Kasneje so v javnost prišli še drugi posnetki pomorov, ki so sledili istega leta.

    Homsi je dejal, da bi aretacija Sakra dvignila veliko več prahu, kot ga je aretacija Jusufa. »To bo kot drugi dan osvoboditve,« je dejal 33-letni aktivist.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Interventni zakon

    Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

    Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
    29. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

    Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
    Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Srbija

    Padec Viktorja Orbána kot svarilo in recept

    Velika volilna udeležba bo ključna tudi za prihodnjo menjavo oblasti v Srbiji, se strinja več poznavalcev srbskega političnega prostora.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Prefinjeni mehanizem narave in civilizacije

    Festival Ples za vse!: ob mednarodnem dnevu plesa je združil umetnost in skupnost.
    30. 4. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe v RKC

    Evropska poslanka spregovorila: kot mladoletno jo je zlorabljal znani jezuit

    Poslanka italijanske Demokratske stranke Annalisa Corrado je v intervjuju povedala, da jo je več let zlorabljal vodja Mladinskega evharističnega gibanja.
    30. 4. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Do merskih enot v trgovini in rimskih številk v gozdu

    Specialna pedagoginja Andreja Štrucl z inovativnimi pristopi, gibanjem in učenjem na terenu otroke opremlja za življenje.
    Špela Kuralt 30. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

    Fadi Sakr je obtožen umora več sto civilistov, predvsem v soseski Tadamon, kjer prebivalci pozivajo, naj se ga privede pred roko pravice.
    30. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe v RKC

    Evropska poslanka spregovorila: kot mladoletno jo je zlorabljal znani jezuit

    Poslanka italijanske Demokratske stranke Annalisa Corrado je v intervjuju povedala, da jo je več let zlorabljal vodja Mladinskega evharističnega gibanja.
    30. 4. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Do merskih enot v trgovini in rimskih številk v gozdu

    Specialna pedagoginja Andreja Štrucl z inovativnimi pristopi, gibanjem in učenjem na terenu otroke opremlja za življenje.
    Špela Kuralt 30. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

    Fadi Sakr je obtožen umora več sto civilistov, predvsem v soseski Tadamon, kjer prebivalci pozivajo, naj se ga privede pred roko pravice.
    30. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več

