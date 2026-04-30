V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

Sirska komisija za človekove pravice je obtožila Fadija Sakra, voditelja milice pod režimom nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada, sodelovanja pri zločinih proti človeštvu in vojnih zločinih, je za Guardian povedal višji sirski uradnik.

Sakr je nekdanji poveljnik milice Nacionalnih obrambnih sil (NDF). Sodeloval naj bi pri poboju in namernem izginotju civilistov v soseski Tadamon v Damasku kot tudi v drugih predelih sirske prestolnice.

Po strmoglavljenju Asada decembra 2024 je nova sirska vlada sodelovala s Sakrom v povezavi s tajnimi dokumenti, kar pa je razjezilo žrtve njegovih domnevnih zločinov.

Namestnica predsednika pri Nacionalni komisiji za tranzicijsko pravičnost in svetovalka na sirskem zunanjem ministrstvu Zahra al Barazi je dejala, da komisija skupaj z oškodovanci pripravlja primer proti Sakru. Čeprav je komisijo ustanovila sirska vlada, je neodvisno telo, ki odgovarja sirskemu sodstvu, to pa bo odločilo, ali bodo obtoženega sodno preganjali.

Če bo sodišče Sakra preganjalo, bo primer pomemben mejnik za Sirijo, ki se že dolgo spopada z vzpostavitvijo tranzicijske pravičnosti, potem ko je več kot desetletje vojne za sabo pustilo več sto tisoč mrtvih. Strokovnjaki menijo, da bi primer lahko zajezil medskupnostno nasilje, tudi masakre med sektami, ki pestijo državo od Asadovega padca, piše Guardian.

Prebivalci Damaska se spominjajo žrtev pomora v soseski Tadamon. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters

Al Barazijeva je dejala, da imajo proti Sakru več kot dovolj dokazov. »Prav tako sodelujemo z organizacijami, ki so zabeležile veliko stvari. Bil je uporaben za nekatere stvari, zdaj pa ni več. Nihče ni nad zakonom,« je poudarila.

Žrtve so streljali, trupla pa sežgali

Sirske oblasti so pretekli teden aretirale Amdžada Jusefa, glavnega akterja masakrov v soseski Tadamon. Na njegovem prenosnem računalniku so našli dokaze o pomoru skoraj 300 civilistov, ki se je zgodil leta 2013. Guardian je leta 2022 objavil posnetek, ki je prikazoval žrtve z zavezanimi očmi, ki so morale teči, medtem ko je Jusef streljal nanje, trupla pa so nato sežgali.

Ahmed al Homsi, aktivist pri Koordinacijskem komiteju Tadamona, ki je dokumentiral masakre, je povedal, da je bil Jusef zgolj navaden vojak v primerjavi s Sakrom. Vse, kar se je dogajalo v soseski, je ukazal Sakr, bodisi ropi in aretacije bodisi izginotja in umore. »Imel je nadzor, vedel je za vse,« je še dejal Homsi.

V Siriji poteka tudi sojenje nekdanjemu predsedniku Bašarju al Asadu, njegovemu bratu Maherju al Asadu in bratrancu Atefu Nadžibu, ki je edini osebno navzoč na sodišču. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

Sakr je zanikal odgovornost za masakre. Za Guardian je dejal, da je o pomoru izvedel iz medijev ter da »zaupa v sodni proces«. »Kdorkoli, ki mu dokažejo zločine proti človeštvu, mora biti kaznovan. Moj molk v povezavi s kampanjami proti meni izhaja iz moje želje, da ne bi vplival na potek preiskave,« je še povedal.

Sakr je postal poveljnik NDF v Damasku junija 2013, dva meseca po tem, ko so posneli masaker civilistov, v katerem je sodeloval Jusef. Kasneje so v javnost prišli še drugi posnetki pomorov, ki so sledili istega leta.

Homsi je dejal, da bi aretacija Sakra dvignila veliko več prahu, kot ga je aretacija Jusufa. »To bo kot drugi dan osvoboditve,« je dejal 33-letni aktivist.