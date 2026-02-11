  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Sloveniji lani trije primeri okužbe z ošpicami, precepljenost nezadostna

    Države v Evropi in Srednji Aziji so za lansko leto poročale o slabih 24.000 primerih ošpic, kar pomeni skoraj 75-odstotni upad v primerjavi z letom pred tem.
    V Sloveniji so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje lani potrdili tri primere ošpic. FOTO: Yuri Cortez/AFP
    Galerija
    V Sloveniji so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje lani potrdili tri primere ošpic. FOTO: Yuri Cortez/AFP
    R. I.
    11. 2. 2026 | 10:16
    11. 2. 2026 | 10:33
    7:49
    A+A-

    Po tem, ko je zaradi ošpic v letu 2024 umrlo okrog 95.000 ljudi po vsem svetu, večinoma otrok, mlajših od pet let, je lani po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) število primerov v Evropi in Srednji Aziji upadlo. Tveganje za izbruh te bolezni kljub vsemu še ostaja, opozarjajo tako pri WHO kot pri Unicefu. 

    Države v Evropi in Srednji Aziji so za lansko leto poročale o slabih 24.000 primerih ošpic, kar pomeni skoraj 75-odstotni upad v primerjavi s skoraj 128.000 primeri v letu pred tem. Vzroki za upad tičijo v ukrepih, ki so jih države sprejele kot odziv na izbruhe te bolezni, pa tudi v postopnem zmanjševanju števila ljudi, dovzetnih za okužbo z ošpicami – virus se je namreč hitro širil med premalo cepljene skupnosti. 

    V Sloveniji so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lani obravnavali tri primere ošpic – leta 2024 jih je bilo 17, od tega pet uvoženih. Med primeri z znanim statusom cepljenja je bilo 11 necepljenih, dva sta prejela dva ali več odmerkov, pri štirih je bil status cepljenja neznan. Nobeden od zbolelih otrok ni bil cepljen proti ošpicam, so sporočili z NIJZ. Večina primerov je bilo potrjenih v Ljubljani (skupno 12), po dva v Kranju in Mariboru ter en primer v Celju.

    Precepljenost pod priporočeno mejo

    V programu cepljenja in zaščite z zdravili so opredeljena obvezna cepljenja, ki se za šolarje in mladino opravljajo v javnih in zasebnih šolskih dispanzerjih in študentskih ambulantah. Za šolske otroke in mladino je bilo v šolskem letu 2024/25 obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam (OMR), davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (DTP) in hepatitisu B.

    Po podatkih za šolsko leto 2024/25 je precepljenost z drugim odmerkom znašala približno 88,2 odstotka na ravni države. To je pod priporočeno mejo 95 odstotkov, ki jo stroka označuje kot potrebno za kolektivno imunost in obvladovanje širjenja ošpic, ter rahlo nižje kot v šolskem letu 2022/23 (88,9 odstotka). Najnižja precepljenost z drugim odmerkom je v obalno-kraški statistični regiji (dobrih 81 odstotkov), najvišja na Koroškem (98 odstotkov). 

    Ob tem pri Svetovni zdravstveni organizaciji opozarjajo, da bi lahko številne primere ošpic preprečili. »Število primerov se je resda zmanjšalo, vendar vzroki za pojav te smrtonosne bolezni še zmeraj obstajajo in treba jih je jemati resno. Dokler vsi otroci ne bodo cepljeni in dokler ne bo odpravljena zadržanost pred cepljenjem, ki jo spodbuja širjenje dezinformacij, bodo otroci še vedno izpostavljeni tveganju, da umrejo ali hudo zbolijo tako zaradi ošpic kot zaradi drugih bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem,« je opozorila Unicefova regionalna direktorica za Evropo in Srednjo Azijo Regina De Dominicis

    Upad števila primerov sicer ni razlog za pretiran optimizem. Lanska številka je v primerjavi z večino leto po letu 2000 res nizka, vendar so iz posameznih držav lani poročali o več primerih ošpic kot v letu pred tem. Ob tem se ošpice pojavljajo tudi letos, tako da bolezen še zdaleč ni izkoreninjena. 

    Opozorilo na zdravstvenem domu iz leta 2019, ko je bilo primerov ošpic kar nekaj. FOTO: Blaž Samec
    Opozorilo na zdravstvenem domu iz leta 2019, ko je bilo primerov ošpic kar nekaj. FOTO: Blaž Samec

    »V zadnjih treh letih je v naši regiji za ošpicami zbolelo več kot 200.000 ljudi. Če skupnosti ne dosežejo 95-odstotne precepljenosti, niso odpravljene vrzeli v imunosti pri vseh starostnih skupinah, nadzora nad izbruhom bolezni prav tako ni in s tem tudi ne pravočasnega odziva na izbruhe,« je povedal regionalni direktor za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji Hans Henri P. Kluge

    Opozoril je na pomen preprečevanja širjenja lažnih novic o cepljenju in stranskih učinkih. Po njegovih besedah je ključno, da se ljudje zanašajo na preverjene zdravstvene informacije, ki prihajajo iz zanesljivih virov. Izkoreninjenje ošpic je bistveno za nacionalno in regionalno zdravstveno varnost, je še dodal. 

    Ošpice so eden od najbolj nalezljivih virusov. Na vsako osebo, ki zboli za ošpicami, se okuži do 18 necepljenih oseb, zato so približno 12-krat bolj nalezljive kot, recimo, gripa. Poleg hospitalizacije ali v najhujših primerih celo smrti lahko povzročijo hude zdravstvene zaplete. Poškodujejo lahko imunski sistem oziroma mu »izbrišejo« spomin na to, kako se boriti proti okužbam, zato so prebolevniki dovzetni za druge bolezni, ki prav tako lahko vodijo v težke zaplete ali smrt. 

    Otroci, ki prebolijo ošpice, so bolj izpostavljeni tveganju za resne zdravstvene zaplete, kot so pljučnica, slepota in encefalitis, ki lahko povzroči otekanje in poškodbe možganov. Dva odmerka cepiva proti ošpicam zagotavljata do 97-odstotno imunost pred okužbo. Za to, da bi preprečili izbruhe te bolezni in doseganje splošne imunosti, je potrebna 95-odstotna stopnja precepljenosti z dvema odmerkoma. 

    Precepljenost pri nas ostaja pod priporočeno mejo. FOTO: Quetzalli Nicte-ha
    Precepljenost pri nas ostaja pod priporočeno mejo. FOTO: Quetzalli Nicte-ha

    Po uvedbi cepljenja v letu 1968 se je incidenca ošpic v Sloveniji bistveno zmanjšala v primerjavi z obdobjem pred cepljenjem, so pojasnili na NIJZ. V letu 1974 je bila v program cepljenja uvedena revakcinacija proti ošpicam za otroke v četrtem ali petem letu starosti, ki so bili enkrat že cepljeni. Tako so osebe, rojene 1969 in kasneje, praviloma prejele dva odmerka cepiva proti ošpicam. Od uvedbe cepljenja incidenca ves čas pada, razen v letih 1973, 1976/77, 1984 in 1994/95, ko so bili ponovno zaznani prehodni epidemični skoki. Zmanjšala se je obsežnost epidemij in obdobja med epidemijami so se podaljšala.

    V zadnjih desetletjih je bila incidenca ošpic v Sloveniji zelo nizka, od leta 2000 do 2009 tako ni bil potrjen noben primer. Po desetih letih odsotnosti so se ošpice spet pojavile v letu 2010 s tremi prijavljenimi primeri (eden vnesen – pri tujcu, dva sekundarna primera pa pri slovenskih državljanih), šlo je za prenos v bolnišničnem okolju. V letu 2011 je bilo prijavljenih 22 primerov, od tega šest vnesenih, v letu 2012 pa dva primera ošpic pri slovenskih državljanih, obakrat je bila bolezen vnesena iz tujine.

    Tudi v letu 2013 je bil prijavljen le en vnesen primer, v letu 2014 pa kar 52 primerov, od tega je bila večina (44) primerov povezanih z mednarodno razstavo psov. V letu 2015 je bilo prijavljenih 18 zbolelih z ošpicami, večinoma je šlo za primere, povezane z vnosom iz Bosne in Hercegovine, in sicer sedem, v dveh primerih je šlo za vnos iz Avstrije, v preostalih primerih pa strokovnjaki niso našli vira okužbe.

    Nekoliko večji izbruh so pri NIJZ zaznali leta 2019, ko je bilo prijavljenih 48 primerov ošpic, v letu 2020 pa še šest primerov, vsi ti in velik delež tistih iz leta 2019 so bili povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru 2019.

    Več iz teme

    ošpicenalezljiva bolezenWHOSvetovna zdravstvena organizacijanalezljive bolezniNIJZcepljenjevirus

