V Sloveniji včeraj 37 novih okužb, največ znova v Ljubljani

KLJUČNI POUDARKI: Upad turizma bi lahko britansko gospodarstvo letos stal 22 milijard funtov

Letošnji izvoz italijanskega vina najmanjši v 30 letih



10.02 V Sloveniji včeraj evidentirali 37 novih okužb

9.18 Policisti na včerajšnjem protestu v Ljubljani ugotovili le eno kršitev zakona

8.32 Letalski prevoznik Air New Zealand z večmilijonsko izgubo

8.15 Upad turizma bi lahko britansko gospodarstvo letos stal 22 milijard funtov

8.03 Letošnji izvoz italijanskega vina najmanjši v 30 letih

Na območju Slovenije so včeraj odkrili 37 novih okužb, je objavil portal sledilnika za covid-19. Hospitaliziranih je 23 obolelih, dva sta na intenzivni negi.Največ okužb, devet, je bilo v Ljubljani, po dve so odkrili v občinah Celje, Kranj, Murska Sobota, Kamnik in Rogaška Slatina, v številnih občinah so evidentirali le po en primer. Trenutno je aktivnih 433 primerov. Največ, 84, jih je v Ljubljani, 27 v Celju, 17 v Mariboru, 16 v Novem mestu, po 11 v Grosuplju in med tujimi državljani, po 10 pa v občinah Šentjur in Tržič.Tudi včeraj so, kakor že osemnajst petkovih večerov v času pandemije doslej, ulice Ljubljane napolnili protestniki , ki nasprotujejo dejanjem vlade. Policisti so na včerajšnjem protestu v Ljubljani ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih, sicer pa je shod potekal mirno, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Na shodu, ki se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu, se je po podatkih policije zbralo okoli 4000 protestnikov, ki so po Slovenski odšli do ministrstva za okolje.Novozelandski letalski prevoznik Air New Zealand je minulo poslovno leto končal s 454 milijonov novozelandskih dolarjev (okoli 253 milijonov evrov) čiste izgube, potem ko je imel v predhodnem letu 276 milijonov dolarjev čistega dobička. Tako kot večino podjetij v tem sektorju je tudi novozelandskega prevoznika krepko prizadela pandemija covida-19.Britansko gospodarstvo bi lahko zaradi globalnega upada turizma ob pandemiji covida-19 letos izgubilo 22 milijard funtov (24 milijard evrov), kriza pa ogroža tudi tri milijone delovnih mest, so ta teden opozorili v Svetovnem potovalnem in turističnem svetu (WTTC). Za okrevanje sektorja bo po njihovih navedbah potrebnih več let.Potrošnja tujih turistov v Veliki Britaniji bi lahko letos v primerjavi z lanskim letom upadla za 78 odstotkov, kar na dnevni ravni pomeni 60 milijonov funtov izgube, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ta teden objavljenem poročilu zapisali v WTTC. »Glavni razlog, zakaj turisti in popotniki ne pridejo v Veliko Britanijo, so negotovosti glede prepovedi in omejitev potovanj, uvedenih z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa,« so dodali. Po najslabšem scenariju bo v britanskem turističnem sektorju izgubljenih tri milijone delovnih mest.Pandemija covida-19 je prizadela tudi izvoz italijanskega vina, ki se je v prvih petih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za štiri odstotke. Italijanski vinarji, ki so pred izbruhom novega koronavirusa pričakovali rast izvoza, tako skromnega tujega povpraševanja niso zabeležili že 30 let.Največji upad je v petih mesecih po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na podatke italijanskega državnega statističnega urada, zabeležila potrošnja italijanskega vina na Kitajskem. V primerjavi z enakim obdobjem lani je upadla za 44 odstotkov. V Franciji je upadla za 14 odstotkov, v Veliki Britaniji, kjer je uvoz okrnjen tudi zaradi negotovosti, povezanih z brexitom, pa za 12 odstotkov.