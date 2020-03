S ponedeljkom vse vzgojno izobraževalne ustanove zapirajo svoja vrata

Vladni ukrepi

Število obolelih za koronovirusom po vseh Evropi strmo rase. FOTO: Carlo Hermann/Afp

Premier v odhajanjus ponedeljkom napoveduje zaprtje vseh vzgojno izobraževalnih ustanov. Kamniška Osnovna šola Frana Albrehta in Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, kjer so zaznali prve primere okužbe sta že zaprti.Potem ko so včeraj potrdili okužbo s koronavirusom pri učiteljici Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, je županza Delo dejal, da imajo v Šmarju potrjeni že dve okužbi, poleg učiteljice je po njegovih besedah okužen tudi otrok.Občina sicer sprva ni imela navodil, da naj šolo zapre, vendar so se vseeno za ta ukrep odločili, tudi zato, ker je bila učiteljica, ki je bila na dopustu v Italiji, v stiku z več ljudmi, tudi otroki. Danes bodo znani rezultati brisov vseh, ki so bili v stiku z učiteljico. V šoli po navedbah župana danes zjutraj ni nobenega učenca, prišla naj bi le dva starejša, ki sta potem odšla domov. Vrtec je odprt.Zadnjih deset oseb, pri katerih so potrdili okužbo, je sicer povezanih z izbruhoma okužb v Ljubljani in Metliki . V metliškem domu starejših občanov so sicer okužbo potrdili pri dveh stanovalcih, danes pa naj bi bili znani tudi rezultati testiranj ostalih stanovalcev in zaposlenih.Vlada bo obravnavala predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je v sredo obravnaval Ekonomsko-socialni svet in ga bo sprejela po nujnem postopku. Ta ob širjenju koronavirusa predvideva subvencioniranje čakanja na delo doma in v določenih primerih tudi karantene.Koordinacijo ukrepov prevzema poveljnik Civilne zaščite. V načrtu za danes ima širši sestanek, med drugim predstavnikov civilne zaščite z nevladnimi organizacijami, na katerem bodo razpravljali o ukrepih za oskrbo prebivalcev. Širjenje novega koronavirusa namreč močno vpliva na različne vidike življenja, število okuženih pa narašča. V sredo do 14. ure je bilo v Sloveniji potrjenih 57 okužb s koronavirusom. Opravljenih je bilo 2270 testiranj.Ministri držav EU , pristojni za izobraževanje, bodo danes na videokonferenci razpravljali o vplivu koronavirusa na izobraževalne sisteme, pa tudi o potrebnih morebitnih nadaljnjih ukrepih. Virus se namreč širi po svetu in Svetovna zdravstvena organizacija je v sredo že razglasila pandemijo.Danes bodo sicer omejevalne ukrepe začutili vsi, ki dnevno migrirajo iz Italije v Slovenijo. Od srede popoldne je namreč vstop v Slovenijo na italijanski meji mogoč le na nadzornih točkah Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok, in še to pod posebnimi pogoji. Druge cestne povezave z Italijo so zaprte, železniški potniški promet med Italijo in Slovenijo ne poteka. Na mejnih prehodih s Sloevnijo in Avstrijo izvaja nadzor tudi Madžarska.Z odredbo ministra za zdravje so prekinili tudi izvajanje nenujnih preventivnih zdravstvenih storitev.