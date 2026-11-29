Med kontinuiteto in spremembo so Španci, kot kaže napoved javne radiotelevizije RTVE, izbrali slednjo. Ta zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah z 32,2 odstotka glasov pripisuje konservativni Ljudski stranki (PP). Sledijo vladajoči socialisti (PSOE) z 28,8 odstotka, skrajno desni Vox s 16,2 odstotka in levičarsko zavezništvo Široka fronta s 5,7 odstotka.

Ob takšnem razmerju sil bi PP in Vox lahko dosegla absolutno večino, s čimer bi se vodji konservativcev Albertu Núñezu Feijóoju odprla pot do premierskega položaja, skrajni desnici pa prvi vstop v nacionalno vlado po koncu diktature Francisca Franca.

Desni blok naj bi osvojil od 175 do 184 mandatov, za večino je potrebnih 176. Sánchez bi se moral ob takšnem razpletu po več kot osmih letih posloviti od palače Moncloa, sedeža španske vlade.

Večina anket je predvidela takšen razplet, a je do konca vladala previdnost, saj je na desnici še vedno živ spomin na volitve iz leta 2023, ko so si v PP že delili mandate, nato so socialisti v končnici kampanje mobilizirali svoje volivce in se na drugem mestu tesno približali konservativcem. Ob slabšem rezultatu Voxa je desnica ostala brez večine, Sánchez pa si je s podporo levičarskega zavezništva Sumar (danes Široka fronta) ter regionalnih in nacionalističnih strank zagotovil nov, tretji, premierski mandat. S tem je še utrdil sloves politika, ki ga nikoli ne gre odpisati.

Na podoben scenarij je ob pozivih k visoki udeležbi računal tudi tokrat. Toda, kot kaže, prekaljenemu političnemu mačku, ki se ga je držal mit nepremagljivosti, tokrat ni uspelo ponoviti preobrata in preprečiti zasuka v desno.

Njegov odhod z oblasti bi odmeval tudi onkraj Iberskega polotoka, saj bi evropska levica izgubila enega svojih najvidnejših voditeljev. Španija, četrto največje gospodarstvo Evropske unije, bi se z vključitvijo Voxa v vlado pridružila državam, v katerih radikalna desnica neposredno sooblikuje vladno politiko.

Visoka udeležba

Volitve je zaznamovala visoka udeležba. Na številnih od približno 22.500 volišč po Španiji so se že od jutra vile dolge vrste, ponekod je bilo treba na oddajo glasu čakati tudi do 45 minut. Do 18. ure je glasovalo 68,15 odstotka volilnih upravičencev, približno 15 odstotnih točk več kot ob isti uri na volitvah leta 2023. Udeležba je bila ob tej uri tudi za 4,7 odstotne točke višja od rekorda iz marca 1996, ko je znašala 63,45 odstotka.

Veliko zanimanje za volitve se je kazalo že med kampanjo, v kateri so imeli še vidnejšo vlogo kot v preteklosti podkasti, pogovori z vplivneži in druge manj tradicionalne oblike nagovarjanja volivcev. Oba politična bloka sta volitve označevala za »zgodovinske«. Desnica je pozivala h koncu osemletne Sánchezove vladavine, levica pa svarila pred vstopom skrajne desnice v državno vlado in krčenjem pridobljenih pravic in svoboščin.

Da je tokrat v igri več kot običajno, je menil tudi velik del volivcev. V raziskavi, ki sta jo objavila časnik El País, je skoraj 70 odstotkov vprašanih ocenilo, da so te volitve pomembnejše od drugih.

Prve podatke o preštetih glasovih bodo začeli objavljati ob 21. uri, ko se zaprejo še volišča na Kanarskih otokih.