V Španiji se spopadajo z največjim požarom doslej

Zgodba se na Iberskem polotoku ponavlja vsako poletje, kakor da bi bila kataklizma le še en letni čas. Gori v Toledu in Castellónu, na zahodu avtonomne skupnosti Madrid in v provinci Ávila, kjer zublji goltajo vse, kar jim stoji napoti. Prav tam je opustošenje najobsežnejše: požar je zajel dobrih 50.000 hektarov in postal največji, odkar v Španiji vodijo tovrstno statistiko. Njegove razsežnosti opozarjajo, da zaradi podnebne krize obvladovanje ognja postaja vse zahtevnejše. Nič manj dramatično ni na jugozahodu Francije, kjer je zoglenelo že 42.000 hektarov površin.

Gozdna požara, ki zadnje dni pustošita po provinci Ávila in avtonomni skupnosti Madrid v osrednjem delu Španije, sta bila danes še aktivna, vendar naj bi se njuno širjenje upočasnilo. Gasilci se od sredine prejšnjega tedna na vse pretege po zraku in na kopnem borijo proti rdečemu sovražniku, ki mu pomagajo slaba vidljivost in sunki vetra s hitrostjo 30, ponekod celo 50 kilometrov na uro. Gašenje dodatno otežujejo izsušena kastiljska pobočja, nizka zračna vlaga in razgiban teren, po katerem je posejana človeška prisotnost; od hiš, kmetij do kampov.