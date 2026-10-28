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    Svet

    Tragedija v Španiji: najmanj 64 mrtvih, bolnišnice odpovedujejo operacije

    Na obeh vlakih je bilo več kot 500 potnikov. Reševalci nadaljujejo iskanje preživelih, vzrok nesreče še ni uradno potrjen.
    Trčenje dveh hitrih vlakov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
    Galerija
    Trčenje dveh hitrih vlakov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
    R. I., STA
    28. 10. 2026 | 10:44
    28. 10. 2026 | 15:04
    11:01
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    V trčenju dveh hitrih vlakov v osrednji Španiji je danes umrlo najmanj 64 ljudi, še 80 jih je poškodovanih, od tega 50 huje, so sporočile regionalne oblasti. Glede na prve domneve bi lahko nesreči botrovala človeška napaka, poroča španski časnik El Pais.

     

    Nesreča se je zgodila malo pred deveto uro med občinama Urda in Orgaz v provinci Toledo v osrednji Španiji. Eden od vlakov pripada državnemu železniškemu podjetju, drugi pa zasebnemu ponudniku.

     

    Po prvih informacijah upravljavca španskih železnic Adif sta oba vlaka peljala proti jugu v smeri Andaluzije, ko je vlak družbe državnega železniškega podjetja Renfe od zadaj trčil v drugi vlak družbe Iryo. Več vagonov je nato zgrmelo z nasipa.

    FOTO: Javier Soriano/AFP
    FOTO: Javier Soriano/AFP

    Okoliščine nesreče še niso znane, bi pa lahko bila za trčenje kriva človeška napaka. Vlak družbe Iryo je namreč stal na tirih, zaradi računalniške napake pa naj bi operater družbe Adif napačno ukazal vlaku podjetja Renfe, da lahko nadaljuje vožnjo, po poročanju El Pais navajajo vladni viri.

     

    Varnostni sistem za nadzor je avtomatiziran, ko pride do napake, pa preide na ročno upravljanje, ko je vse odvisno od operaterjev. Na terenu poteka obsežna reševalna akcija, med drugim pomagajo tudi s helikopterji, s katerimi poškodovane prevažajo v bližnje bolnišnice.

     

    V času nesreče je bilo na obeh vlakih skupno 544 potnikov, od tega 147 na vlaku Iryo in 397 na vlaku Renfe. Predsednik regionalne vlade Kastilje - Manče Emiliano García-Page je za špansko radijsko postajo SER povedal, da je bila večina smrtnih žrtev na hitrem vlaku, medtem ko je bilo na vlaku družbe Iryo manj mrtvih.

    FOTO: Guardia Civil Handout/Reuters
    FOTO: Guardia Civil Handout/Reuters

    »Žal predvidevamo, da bomo našli še več trupel, saj nam še ni uspelo prodreti v notranjost vseh delov vagonov,« je dejal, njegove besede povzema BBC.

    Zaradi nesreče je zaprta železniška proga, ki povezuje prestolnico Madrid in južno regijo Andaluzijo. 

    Španski železniški prevoznik Renfe je sporočil, da železniški promet med Madridom, Ciudad Realom in Andaluzijo ostaja prekinjen. Fotografije s postaje Santa Justa v Sevilli na jugu države prikazujejo številne potnike, ki čakajo na dodatne informacije o zamudah in odpovedih vlakov, navaja BBC.

    Tiskovna predstavnica regionalne vlade Kastilje - Manče Esther Padilla je ob začetni informaciji o desetih smrtnih žrtvah za televizijo Castilla-La Mancha Media opozorila, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo. 

    Skupaj na obeh vlakih 544 potnikov

    »Razmere se bodo še poslabšale,« je dejala. Po njenih besedah naj bi bila v nesreči udeležena vlak družbe Iryo s številko 7076, na katerem je bilo 146 potnikov in en dojenček, ter hitri vlak AVE s številko 2080, na katerem je bilo 397 potnikov, poročanje španskega časnika El País povzema Guardian.

    Španska ministrica za zdravje Mónica García je po poročanju BBC opozorila, da fotografije s kraja nesreče kažejo na silovito trčenje in »veliko tragedijo«. Poškodovane oskrbujejo v bližnjem zdravstvenem centru v kraju Urda, tiste, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, pa prevažajo v Toledo.

    Bolnišnice na območju nesreče odpovedale načrtovane operacije

    Bolnišnice na območju železniške nesreče so zaradi povečanega števila poškodovanih, ki jih sprejemajo po trčenju dveh hitrih vlakov, odpovedale načrtovane operacije, poročanje španske tiskovne agencije EFE povzema BBC. Po njihovih navedbah so bolnišnice v Toledu, Ciudad Realu in Alcázarju de San Juanu odpovedale načrtovane posege, saj vanje že prihajajo poškodovanci z območja nesreče.

    FOTO: Javier Soriano/AFP
    FOTO: Javier Soriano/AFP

    Madridski zavod za transfuzijsko medicino je objavil nujni poziv k darovanju krvi vseh krvnih skupin, saj zaradi železniške nesreče pričakujejo »morebitno nepričakovano povečanje potreb po zdravstveni oskrbi«, poroča Guardian.

    Župan bližnjega kraja Los Yébenes Jesús Pérez je povedal, da so mu policisti, ki so bili na prizorišču nesreče, opisali »resnično grozljive prizore«.

    Predstavnik španskih reševalnih služb je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so na kraj nesreče napotili vse razpoložljive sile, med drugim več gasilskih ekip, tri helikopterje in dve mobilni enoti intenzivne nege.

    Reševanju se pridružuje vojska, poroča Antena3. Regionalne oblasti Kastilje - Manče so zaprosile za pomoč španske vojaške enote za ukrepanje ob izrednih razmerah (UME) in stopnjo regionalnega načrta za izredne razmere zvišale na drugo raven.

    Španijo sta v začetku leta pretresli dve hudi železniški nesreči s številnimi žrtvami. Januarja sta v Andaluziji trčila dva hitra vlaka, v nesreči je umrlo 46 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 120.

    Le dva dni pozneje je lokalni vlak blizu Barcelone trčil v ostanke podpornega zidu, ki se je podrl na tire. Strojevodja je umrl, več deset potnikov pa je bilo poškodovanih. Španija se je 31. januarja z državno žalno slovesnostjo poklonila žrtvam. Nesrečam je sledila tudi stavka strojevodij.

    FOTO:Violeta Santos Moura/Reuters
    FOTO:Violeta Santos Moura/Reuters

    Kaj so povedale priče?

    Sedemnajstletna Eduarda, ki je potovala na enem od vlakov, je za radijsko postajo Cadena SER povedala, da je na kraju nesreče vladal »kaos« in da je pod vlaki videla ponesrečence.

    »Veliko ljudi ni moglo priti ven. Slišala sem krike ... Bilo je grozljivo,« je dejala, njene besede povzema BBC.

    Šestinštiridesetletni Sebastián Herrero iz Seville je potoval na vlaku, v katerega je trčil drugi vlak. Za španski časnik El Mundo je povedal, da je kmalu po tem, ko se je vlak ustavil, začutil »strašen, strašen udarec«, ki ga je vrgel na sedeže pred njim.

    »Ko smo popadali, je bilo veliko ljudi z zlomljenimi nosovi, zlomljenimi rokami ... Nato smo začeli povsod opažati dim.«

    Po njegovih besedah je kmalu prišel policist v civilu in vsem ukazal, naj zapustijo vlak.

    Šestdesetletni potnik Iñaki je za časnik El País povedal, da je najprej začutil, kako se je vlak ustavil, nato pa je sledil »silovit udarec«, zaradi katerega ga je premetavalo po tleh. Ko je prišel iz vagona, je zagledal poškodovane in mrtve.

    Fernando Seco je za El Español povedal, da so po trčenju kovčki začeli leteti po vagonu. Toda najhujše je sledilo, ko je zapustil vlak in zagledal »grozljive prizore«. »Bilo je veliko poškodovanih, ogromno krvi in veliko mrtvih,« je dejal.

    Španski premier Sánchez pretresen zaradi trčenja vlakov

    Španski premier Pedro Sánchez je sporočil, da je »pretresen zaradi hude železniške nesreče v Toledu«. »Sem v stalnem stiku z ministrom za promet in predsednikom avtonomne skupnosti Kastilja - Manča,« je Sánchez zapisal na družbenem omrežju X, piše BBC. Dodal je, da reševalne službe na kraju nesreče v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi »pomagajo prizadetim in skrbijo za njihovo varnost«.

    Zapisal je tudi, da »vsem žrtvam in njihovim družinam izražam sočutje, solidarnost in podporo« ter se osebno napotil na kraj tragedije. 

    Sánchez in drugi španski politiki so odpovedali vse današnje javne obveznosti, vključno s predvolilnimi dogodki pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnji mesec.  Izjema je skrajno desna Vox, kjer je voditelj Santiago Abascal poudaril, da bodo še naprej kritični do stanja infrastrukture v državi, poročajo španski mediji.

    Reševalne ekipe na kraju nesreče. FOTO: Forta/Reuters
    Reševalne ekipe na kraju nesreče. FOTO: Forta/Reuters

    Vodja desnosredinske Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo pa je ne X poudaril, da je treba najprej poskrbeti za žrtve in njihove svojce ter izrazil tudi podporo reševalnim ekipam.

    Na trčenje dveh hitrih vlakov v Španiji se je odzvala tudi španska kraljeva družina, ki je izrazila zaskrbljenost in podporo vsem prizadetim. V izjavi na družbenem omrežju X so zapisali: »Železniška nesreča v Urdi v provinci Toledo nas je globoko pretresla in zaskrbela. Sočustvujemo z družinami in bližnjimi umrlih ter izražamo naklonjenost in podporo poškodovanim in vsem prizadetim. Podporo izrekamo tudi reševalnim ekipam in vsem, ki na kraju nesreče v teh težkih okoliščinah po svojih najboljših močeh pomagajo prizadetim.«

    Von der Leynova: Evropa žaluje z vami

    Na hudo nesrečo se je že odzvala tudi predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen:  »Pravkar sem prejela pretresljivo novico iz Toleda o trčenju dveh hitrih vlakov. V mislih sem z družinami žrtev in njihovimi najbližjimi. Danes Evropa žaluje z vami.«

    »Promet na železniški progi za visoke hitrosti med Madridom in Andaluzijo je bil prekinjen zaradi trčenja dveh vlakov od zadaj,« je Adif zapisal na družbenem omrežju X. FOTO: Susana Vera/Reuters
    »Promet na železniški progi za visoke hitrosti med Madridom in Andaluzijo je bil prekinjen zaradi trčenja dveh vlakov od zadaj,« je Adif zapisal na družbenem omrežju X. FOTO: Susana Vera/Reuters

    Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob sožalju izrazil hvaležnost reševalnim ekipam. »V teh trenutkih žalosti izražam vso svojo podporo španskemu narodu,« je dodal.

     Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je zapisala, da je globoko pretresena in da deli žalost družin in prijateljev žrtev. »Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami, številnimi ranjenimi ter vsemi ekipami, ki sodelujejo v reševalnih akcijah,« je na X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron

    Sožalje sta med drugim izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in madžarski predsednik Andras Baka.

    Španijo sta v začetku leta pretresli dve hudi železniški nesreči s številnimi žrtvami. Januarja sta v Andaluziji pri Adamuzu trčila dva hitra vlaka, v nesreči je umrlo 46 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 120. Dva dneva kasneje pa je lokalni vlak blizu Barcelone trčil v ostanke podpornega zidu, ki se je podrl na tire. Strojevodja je umrl, več deset potnikov pa je bilo poškodovanih.

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    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
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    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVSTVO

    Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    26. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIK

    Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
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    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    V Ljubljano prihaja Festival Poezije

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 10:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SUMLJIVA SPOROČILA

    Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:29
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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