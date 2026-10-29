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    Svet

    Po tragediji in najmanj 68 žrtvah vse več vprašanj o železniški varnosti

    Po trčenju vlakov se nadaljuje iskanje pogrešanih. Vzrok za trčenje naj bi bila, kot kaže, človeška napaka.
    V stoječem vlaku zasebnega železniškega prevoznika Iryo je bilo 147 potnikov. Vlak se je po navedbah španskega ministra za promet Óscarja Puenteja ustavil na progi zaradi računalniške okvare. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Galerija
    V stoječem vlaku zasebnega železniškega prevoznika Iryo je bilo 147 potnikov. Vlak se je po navedbah španskega ministra za promet Óscarja Puenteja ustavil na progi zaradi računalniške okvare. FOTO: Javier Soriano/AFP
    R. I.
    29. 10. 2026 | 06:55
    29. 10. 2026 | 07:46
    7:09
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    Po včerašnjem tragičnem trčenju dveh hitrih vlakov v Španiji, v katerem je umrlo najmanj 68 ljudi, več deset je poškodovanih, kar velja za eno največjih tragičnih železniških nesreč v Evropi, so v Španiji razglasili tridnevno žalovanje. Španski premier Pedro Sánchez je dejal, da »žaluje vsa Španija«, in dodal, da so »življenja uničena, družine razbite, bolečina pa neizmerna.«

    Reševalne ekipe so vso noč ob močnih žarometih razrezovale kovinske dele železniških vagonov in iskale žrtve nesreče. Identiteta številnih umrlih še ni potrjena, poroča BBC. Guardian poroča, da je poškodovanih 107 hospitaliziranih, 15 jih je v kritičnem stanju. Predsednik regionalne vlade Kastilje - Manče Emiliano García-Page je opozoril, da bi lahko odkrili še več mrtvih, saj reševalcem še ni uspelo doseči spodnjih delov poškodovanih vagonov.

    Pristojni preiskujejo vzrok nesreče, ki se je zgodila v sredo zjutraj, ko je vlak na poti iz Madrida v Sevillo trčil v stoječi vlak. Po navedbah španskega notranjega ministrstva so na kraj nesreče napotili več sto pripadnikov reševalnih in drugih služb. Pri iskanju žrtev in odstranjevanju razbitin uporabljajo tudi brezpilotne letalnike in helikopterje.

    V stoječem vlaku zasebnega železniškega prevoznika Iryo je bilo 147 potnikov. Vlak se je po navedbah španskega ministra za promet Óscarja Puenteja ustavil na progi zaradi računalniške okvare.

    Španija žaluje. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Španija žaluje. FOTO: Susana Vera/Reuters

    Eden od vlakov je dobil dovoljenje za nadaljevanje vožnje

    Minister Puente je pojasnil, da ob odpovedi sistema nadzor prevzame 24-urni nadzorni center v Madridu. Ta naj bi sprejel »nerazumljivo« odločitev, da vlakoma dovoli nadaljevanje vožnje brez kakršnih koli omejitev hitrosti.

    Zvočni posnetki pogovorov med železniškimi dispečerji v Madridu in strojevodji naj bi razkrivali, da je eden od hitrih vlakov dobil dovoljenje za nadaljevanje vožnje, čeprav je drugi vlak pred njim obstal na progi.

    Iz družbe Iryo so sporočili, da je v njihov vlak od zadaj trčil vlak španskega državnega železniškega prevoznika Renfe, na katerem je bilo 397 potnikov. Zaradi silovitega trka je več vagonov zdrsnilo po nasipu.

    Preiskovalci ugotavljajo, zakaj je vlak Renfe dobil dovoljenje za nadaljevanje vožnje, čeprav je pred njim na progi obstal vlak zasebnega prevoznika Iryo. Po poročanju španskega časnika El País je pred nesrečo odpovedal sistem za nadzor železniškega prometa LZB. Civilna garda je že zaslišala zaposlenega v nadzornem centru upravljavca železniške infrastrukture Adif, ki naj bi odobril nadaljevanje vožnje.

    Priče so opisovale pretresljive prizore, jokajoče in krvaveče potnike, ljudi, ujete na sedežih, ter gost dim, ki se je širil po vagonih. Eden od vagonov je tudi zagorel.

    Reševalne ekipe so vso noč ob močnih žarometih razrezovale kovinske dele železniških vagonov in iskale žrtve nesreče. Identiteta številnih umrlih namreč še ni potrjena. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Reševalne ekipe so vso noč ob močnih žarometih razrezovale kovinske dele železniških vagonov in iskale žrtve nesreče. Identiteta številnih umrlih namreč še ni potrjena. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Letos že druga huda železniška nesreča

    Premier Sánchez je opozoril, da je Španija letos doživela že dve hudi železniški nesreči. Januarja je namreč v trčenju hitrih vlakov v bližini Córdobe umrlo 46 ljudi. Nesreča se je zgodila na isti železniški progi kot včerajšnja, vendar precej južneje.

    Santiago Abascal. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Santiago Abascal. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Večina političnih strank je po tragediji prekinila predvolilne dejavnosti pred prihajajočimi volitvami, izjemna je bila skrajno desna stranka Vox. Predsednik Santiago Abascal je dejal, da njegova stranka ne bo sodelovala pri poskusih, da bi »žalovanje izkoristili za utišanje kritik« na račun stanja železniške infrastrukture v državi.

    Protestniki zahtevajo odstop premierja in ministra za promet

    Po poročanju španske javne radiotelevizije TVE se je ponoči pred poslopjem ministrstva za promet v Madridu zbralo približno 1500 ljudi. Protestniki so zahtevali odstop premierja Sáncheza in ministra Puenteja, navaja BBC.

    Policija je uporabila solzivec, da bi razgnala množico, potem ko so protestniki začeli metati steklenice in signalne bakle. Po dostopnih podatkih v izgredih ni bilo poškodovanih ali aretiranih.

    FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Danes strojevodje stavkajo

    Strojevodje španskega državnega železniškega prevoznika Renfe danes stavkajo »za obrambo železniške varnosti«. 24-urno stavko, ki so jo začeli ob opolnoči, so napovedali že pred sredino tragedijo, kot poroča El País. Sindikat Semaf zahteva izboljšanje železniške varnosti in izpolnitev predhodno sprejetih zavez. K stavki so pozvali okoli šest tisoč zaposlenih.

    Predsednik največje opozicijske Ljudske stranke Alberto Núñez Feijóo je poudaril: »Španija ima pravico vedeti, kaj se dogaja z njeno infrastrukturo.«

    V Toledu, nedaleč od kraja nesreče, so se prebivalci zbrali na žalni slovesnosti in se žrtvam poklonili z minuto molka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    V Toledu, nedaleč od kraja nesreče, so se prebivalci zbrali na žalni slovesnosti in se žrtvam poklonili z minuto molka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    V sredo pozno zvečer so svojci potnikov obeh vlakov še vedno poskušali pridobiti informacije o svojih bližnjih. Španska civilna garda je v Madridu, Toledu, Sevilli in Córdobi vzpostavila posebne urade za obravnavo prijav pogrešanih oseb.

    V bližnji Urdi, približno 130 kilometrov južno od Madrida, so v lokalni šoli uredili prostor za svojce, ki iščejo informacije o pogrešanih. Psihologinja Rdečega križa Carmen García je povedala, kot navaja Guardian, da so med njimi ljudje v šoku, jezni, žalostni in zaskrbljeni.

    Med prvimi poimensko identificiranimi žrtvami je bil 31-letni pripadnik civilne garde José Manuel Chacón. Po navedbah španskih medijev naj bi bili med pogrešanimi tudi nekdanji minister iz vrst Ljudske stranke in več tujih državljanov.

    »Najpomembnejša naloga je identifikacija pogrešanih oseb in odvzem vzorcev DNK, da bi lahko poiskali njihove svojce,« je civilna garda zapisala na družbenem omrežju X.

    V Toledu, nedaleč od kraja nesreče, so se prebivalci zbrali na žalni slovesnosti in se žrtvam poklonili z minuto molka.

    V Bruslju so zastave Evropske unije spuščene na pol droga. Evropska komisija je sporočila, da gre za »znamenje evropske solidarnosti« v času tridnevnega žalovanja v Španiji.

    Sredina nesreča je najhujša železniška tragedija v državi po letu 2013, ko je pri iztirjenju vlaka na obrobju Santiaga de Compostele na severozahodu Španije umrlo 80 ljudi.

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    23. 10. 2026 | 09:20
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