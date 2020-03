V Španiji uvedli karanteno po zgledu Italije

Ulice in trgi v Madridu so prazni. FOTO: Javier Soriano/AFP

Virus se vse hitreje širi po vsem svetu, vendar je trenutno najhuje prizadeta celina Evropa, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za nov epicenter pandemije. V Evropi je po številu primerov za Italijo najbolj prizadeta Španija , kjer je smrtnih žrtev že skoraj 200. Po zgledu Italije je tudi Španija razglasila karantenske ukrepe, ki prebivalcem prepovedujejo zapuščanje domov razen v nujnih primerih, denimo za nakup hrane in zdravil ter za delo. Po podatkih WHO je sicer v Sloveniji 225 okužb, kar je 44 več, kot je vlada sporočila včeraj. V Franciji , kjer se število smrtnih žrtve bliža 100, so zaprti vse kavarne, gostilne in restavracije ter večina trgovin, kljub temu pa v tej državi danes potekajo lokalne volitve Kljub zanikanju, da bo to storil, se je, potem ko je bil v stiku z okuženim politikom iz Brazilije, testiral tudi predsednik ZDA. Test je bil negativen. Po uradnih podatkih je v ZDA okuženih nekaj več kot 3000 ljudi, a podatki niso merodajni, saj je zaradi izjemno slabega zdravstevnega sistema testiranj zelo malo. Strokovnjaki ocenjujejo, da je najverjetneje okuženih že pol milijona američanov. Zaradi virusa jih je umrlo 60.Včerajšnjemu zgledu Nove Zelandije je danes sledila Avstralija in razglasila, da morajo vsi prišleci v obvezno dvotedensko karanteno. Premier Scott Morrison je za en mesec prepovedal vplutje kiržark.Posadko in potnike dveh križark ob obali Čila so, potem ko so na krovu potrdili primer okužbe pri britanskem turistu, zaprli v karanteno.Virus pa nekaterim tudi koristi. Zaradi izrednega razmer je jeruzalemsko sodišče preložilo sojenje izraelskemu premierjuiz marca na maj. Tožilstvu premierju očita sprejemanje podkupnin, goljufije in zlorabo zaupanja, ne pa tudi vojnih zločinov