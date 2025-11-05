  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Splitu petdeset zamaskirancev nad srbske dijake, odmevalo »Za dom spremni«

    Skupina moških, domnevno navijačev Torcide, v Splitu prekinila Dneve srbske kulture. Plenković in Milanović incident ostro obsodila.
    Napadalci so dejali, da »v mesecu, ko se obeležuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«. Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Sambolec/Cropix
    Napadalci so dejali, da »v mesecu, ko se obeležuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«. Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Sambolec/Cropix
    Ž. U.
    5. 11. 2025 | 18:01
    5. 11. 2025 | 19:08
    5:32
    Split je v ponedeljek zvečer pretresel incident, ko je skupina moških nasilno prekinila kulturno-umetniški program v okviru praznovanja Dnevov srbske kulture. Dogodek, ki ga je organiziralo Srbsko kulturno društvo (SKD) Prosvjeta, je potekal v prostorih mestne četrti Blatine-Škrape.

    Na dogodek se je včeraj in danes odzval hrvaški politični vrh. Zaradi resnosti dogodka je danes v Split prišel tudi glavni državni tožilec Ivan Turudić. Po sestanku s policijo in tožilci je potrdil, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

    Kot poročajo hrvaški mediji, je sicer v prostore vdrlo okoli 50 večinoma mlajših moških, oblečenih v črno, nekateri so bili zamaskirani. Po navedbah prič naj bi šlo za pripadnike navijaške skupine Torcida.

    Beg gostov iz Novega Sada

    Kulturni večer bi se moral začeti ob 19. uri, v sklopu programa pa so bili načrtovani nastopi pevskega zbora, dramske sekcije ter plesno-pevskega ansambla iz Novega Sada, ki ga sestavljajo dijaki.

    image_alt
    Zlovešči duh relativizacije ustaštva je nekdo namerno spustil iz steklenice

    Do prekinitve je prišlo še pred uradnim začetkom. Splitska policija je v sporočilu za javnost pojasnila, da so prejeli klic voznika ansambla iz Novega Sada, ki je sporočil, da se člani skupine »ne počutijo varne« zaradi večje skupine oseb pred poslopjem.

    Med vdorom naj bi skupina tudi večkrat vzklikala ustaški pozdrav »Za dom spremni«. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Vodovnik/Delo
    Med vdorom naj bi skupina tudi večkrat vzklikala ustaški pozdrav »Za dom spremni«. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Vodovnik/Delo

    Policija je člane ansambla kasneje našla na treh različnih lokacijah in jim ponudila zaščito.

    Medtem ko so gostje bežali, je del skupine vdrl v prostore mestne četrti, kjer je že bilo zbrano občinstvo. Po poročanju Dalmatinskega portala so moški od obiskovalcev zahtevali, da se razidejo.

    Priče navajajo, da so jim napadalci dejali, da tam »ne morejo imeti nastopa« in da »v mesecu, ko se obeležuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«.

    Med vdorom naj bi skupina tudi večkrat vzklikala ustaški pozdrav »Za dom spremni«. Policija je potrdila, da so osebe »z vzklikanjem večkrat kršile javni red in mir«, a poudarila, da do fizičnega nasilja ni prišlo in da ni bil nihče poškodovan.

    Plenković je dejal, da gre za »grozovito kršitev pravic manjšin« in »napad na srbsko manjšino«. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Plenković je dejal, da gre za »grozovito kršitev pravic manjšin« in »napad na srbsko manjšino«. FOTO: Ludovic Marin/AFP

    Ostri odzivi vrha države

    Incident je sprožil val ogorčenja v hrvaški politiki. Hrvaški premier Andrej Plenković je dogodek ostro obsodil. »Gre za grozovito kršitev pravic manjšin, napad na srbsko manjšino na Hrvaškem, še posebej na otroke in starejše. Na Hrvaškem ni prostora za zakon ulice,« je dejal Plenković na izredni tiskovni konferenci.

    image_alt
    Hrvaški politik: Ustaši niso bili fašisti, v Jasenovcu pa je bilo le 600 žrtev

    Ocenil je, da je takšno vedenje »popolnoma nesprejemljivo« in nima nobene zveze z varovanjem dostojanstva domovinske vojne. Zavrnil je tudi očitke opozicije, da njegova vlada tolerira zgodovinski revizionizem in ustaštvo, ter pozval tožilstvo k hitremu ukrepanju.

    Oglasil se je tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je incident prav tako ostro obsodil. Odzvali so se številni lokalni politiki. Splitski župan Tomislav Šuta (HDZ) je sporočil: »Split mora biti mesto varnosti, tolerance in spoštovanja za vse.« Marijana Puljak (Centar) je dogodek označila za »sramoten in nasilen izpad fašističnih teženj«, splitska stranka Možemo! pa za »sramotno epizodo« in »zastraševanje iz sovraštva«.

    Oglasil se je tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je incident prav tako ostro obsodil. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Oglasil se je tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je incident prav tako ostro obsodil. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

    Aretiran nekdanji policist in član Torcide

    Policija je sprožila obsežno preiskavo. Kot je neuradno poročala Slobodna Dalmacija, so v torek pridržali tri moške, stare 59, 54 in 43 let, ki jih sumijo sodelovanja pri vdoru.

    Med njimi naj bi bil po poročanju portala Vijesti.me tudi nekdanji pripadnik rezervne sestave specialne policije in izkušeni član navijaške skupine Torcida, Krešo Baturina, čigar obraz naj bi bil viden na enem od objavljenih posnetkov.

    Napadalci so dejali, da »v mesecu, ko se obeležuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik
    Napadalci so dejali, da »v mesecu, ko se obeležuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik

    Danes je v Split prišel tudi glavni državni tožilec Ivan Turudić. Po sestanku s policijo in tožilci je potrdil, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

    »Za zdaj menimo, da gre za kaznivo dejanje nasilnega vedenja (iz sovraštva),« je dejal Turudić za Dnevnik.hr in dodal, da se zanj zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora. Priznal je, da je identifikacija storilcev otežena, ker so bili mnogi zamaskirani, a da policija intenzivno analizira posnetke.

    image_alt
    Markeš: Tomc, Zver, Mahnič in podobni za visoke plače le perejo možgane

    Turudić se je ob tem odzval tudi na kritike predsednika SDP Siniše Hajdaša Dončića, ki ga je obtožil, da je »pripeljal do ustašizacije« državnega tožilstva. Turudić je te izjave označil za »patetične in bedne«.

    Glavni državni tožilec Ivan Turudić je potrdil, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje iz sovraštva. FOTO: Damjan Tadic/Cropix
    Glavni državni tožilec Ivan Turudić je potrdil, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje iz sovraštva. FOTO: Damjan Tadic/Cropix

    Kljub incidentu se Dnevi srbske kulture niso ustavili. Kot poroča Vijesti.me, se je program nadaljeval že v torek z odprtjem razstave.

