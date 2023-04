V spopadih v Sudanu ubitih več kot 50 civilistov

V Sudanu je bilo v spopadih med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), ki so izbruhnili v soboto, ubitih najmanj 56 civilistov in več deset pripadnikov varnostnih sil, okoli 600 ljudi pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah prič so na ulicah Kartuma danes odjeknile številne eksplozije, potem ko so pripadniki paravojaških enot sporočili, da imajo pod nadzorom predsedniško palačo, letališče v Kartumu in druge pomembne objekte. Vojska je te trditve zanikala.

Sudanska vojska je danes sprožila zračne napade na paravojaško oporišče v bližini prestolnice, da bi ponovno prevzela nadzor nad državo.

Nasilje je izbruhnilo po tednih vse večjih napetosti med vojaškim voditeljem Abdelom Fatahom al Burhanom in poveljnikom paravojaških enot Mohamedom Hamdanom Dagalom zaradi načrtovane vključitve RSF v redno vojsko in prehoda na civilno vlado.

Vojska in RSF, ki ima po mnenju analitikov 100.000 vojakov, se borita za oblast, medtem ko se politične frakcije pogajajo o oblikovanju prehodne vlade po vojaškem udaru leta 2021.