V spopadu v cerkvi več mrtvih

V soboto je bilo v binkoštni cerkvi v kraju Zuurbekom, zahodno od južnoafriške prestolnice Johannesburg , ubitih pet ljudi. Štirje so bili ustreljeni in zažgani v avtomobilih, ubit je bil tudi cerkveni varnostnik. Policija je posredovala in rešila več talcev. Aretiranih je bilo 40 ljudi, zaseženih pa približno prav toliko kosov strelnega orožja. Med aretiranimi so tudi pripadniki južnoafriških varnostnih sil in johannesburške policije, poroča BBC. Številke, ki jih je na twitterju objavila južnoafriška policija so sicer nekoliko nižje.Kaj točno se je v cerkvi pravzaprav zgodilo in kaj je bil vzrok krvavega obračuna policija še preiskuje, najverjetneje pa je šlo za spopad med dvema frakcijama vernikov, ki se za vodstvo cerkve spopadata že od smrti nekdanjega verskega voditelja leta 2016, poroča agencija Reuters.Cerkev ima v Južni Afriki okoli tri milijone pripadnikov, zaradi strelskega obračuna med dvema frakcijama vernikov, je morala policija v cerkvi posredovati že leta 2018. Leto prej je v javnost prišla novica, da je iz cerkvenega premoženja domnevno izginilo 5,75 milijonov evrov.