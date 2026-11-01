V Srbiji aretirali Vučićevega človeka na vrhu kriminalistične policije

Srbska policija je danes zjutraj aretirala načelnika uprave kriminalistične policije Marka Kričaka in načelnika službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića. Po poročanju srbskega tednika Radar sta osumljena zlorabe uradnega položaja, ponarejanja dokazov in pritiskov na osumljence v preiskavi umora v Beogradu. Obema so odredili pridržanje za največ 48 ur.

Aretaciji sta povezani s kazensko ovadbo, ki so jo vložili odvetniki pomočnika direktorja policije Veselina Milića, nekdanjega vodje beograjske policije. Ta je bil med prvotnimi osumljenci v preiskavi umora Aleksandra Nešovića, znanega pod vzdevkom Baja, maja letos v beograjski restavraciji 27. Milić trdi, da so ga vodilni v kriminalistični policiji neupravičeno povezali z umorom in prikrivali dokaze, ki bi govorili njemu v prid.

Preiskavo spremljajo tudi očitki o policijskem nasilju. Štirje osumljenci so trdili, da so jih med zaslišanji pretepali, lastnik restavracije pa je med policisti, ki naj bi ga fizično napadli, izrecno omenil Kričaka.

Policijski vzpon pod Vučićevo oblastjo

Kričak je veljal za enega od vplivnih policijskih funkcionarjev, ki so uživali podporo predsednika Aleksandra Vučića. Kariero v varnostnih strukturah je začel v srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA, pozneje pa prevzel poveljstvo enote za varovanje določenih oseb in objektov. Konec decembra lani je bil imenovan za načelnika uprave kriminalistične policije.

Širša javnost ga je spoznala med množičnimi študentskimi protesti, ko so njegovo enoto spremljale obtožbe o čezmerni uporabi sile. Študentka Nikolina Sinđelić ga je obtožila fizičnega nasilja in groženj s posilstvom med pridržanjem v stavbi srbske vlade. Srbsko notranje ministrstvo je očitke zavrnilo.

Aretacija prihaja v času političnih sprememb v Srbiji, kjer je študentska lista na parlamentarnih volitvah 25. oktobra premagala doslej vladajočo Srbsko napredno stranko. Predstavniki študentskega gibanja so med drugim zahtevali tudi Kričakov odstop.

Po navedbah Radarja je Kričak prvi načelnik srbske kriminalistične policije, ki so ga aretirali med opravljanjem funkcije.