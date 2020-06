Za oblast šteje le potrditev politike srbskega vožda

Kontinuiteta avtoritarne vladavine



Pričakovana zmaga naprednjakov

Volivec v Beogradu. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Srbske volitve so pokazale, da v Srbiji ne obstaja močna in aktivna opozicija, ki bi lahko bila korektiv avtoritarni oblasti. Bojkot volitev s strani relevantne opozicije je vplival na nižjo volilno udeležbo, ni pa obrodil pričakovanih sadov.V Srbiji se ni zgodilo nič novega. Pričakovano je zmagala Srbska napredna stranka (SNS) predsednika. Po volitvah ni jasno, ali bo Srbija pospešeno nadaljevala po evropski poti in izpeljala začete reforme, ki še ne dajejo rezultatov. Nejasna ostaja tudi njena geopolitična usmeritev. Ta šteje zato, ker je ključna država za ohranitev stabilnosti in miru v regiji.Sodeč po prijavah opazovalcev na današnjih parlamentarnih volitvah ni bilo več nepravilnosti, oddaje glasovnic v napačno škatlo, kupovanja glasov, družinskega glasovanja, pritiskov na volivce ali pretepov in vandalizma, kot na zadnjih parlamentarni volitvah leta 2016 ali na predsedniških volitvah leta 2017. Posamezni politični akterji se niso zatekli v nasilje, ki jim je pogosto služilo kot politično sredstvo. Nevladni opazovalni misiji Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) in Center za raziskave transparentnosti in odgovornosti (Crta) sta v glavnem poročala o manjših nepravilnostih, ki ne zadodostujejo za spodbijanje legalnosti in legitimnosti volitev.Relevantna opozicija je do neke mere upravičeno razglasila zmago lastne politike. Po oceni vodje Zveze za Srbijo (SzS)je bojkot volitev uspel, ker se jih je udeležilo manj kot polovica volivcev, politika vladavine strahu pa je na nelegitimnih in paradržavnih volitvah doživela poraz. Ne glede na to, da je poleg poziva na bojkot na volilno udeležbo vplivala zaskrbljenost ljudi za lastno zdravje. Nerealno je pričakovanje SzS, da se bo Vučić odrekel avtoritarni vladavini in uslišal njene pozive, naj oblikuje prehodno vlado.V Srbiji so kot prvi državi v Evropi kljub pandemiji novega koronavirusa in naraščanju okužb izpeljali parlamentarne in lokalne volitve. Po dobri polovici preštetih glasov sta Cesid in Ipsos napovedala koaliciji Srbske napredne stranke (SNS) 62,7 odstotka glasov ali 180 mandatov, v parlament pa se bosta zenesljivo uvrstili tudi koalicija Socialistične stranke Srbije (SPS) zunanjega ministrain Srbska domoljubna zveza (SPAS) nekdanjega župana Novega BeogradaNov parlament v Srbiji je izbiralo 6,6 milijona volivcev, na območjih s srbsko skupnostjo na Kosovu pa blizu 100.000 volivcev. Zaradi epidemije covida-19 je volitve nadziralo le nekaj misij tujih opazovalcev. Ugotovitve omejene opazovalne misije Ovseja v Srbiji in na Kosovu bodo podlaga za oceno EU o demokratičnosti volilnega procesa. Poleg domačih opazovalcev volitve spremlja tudi misija evropske mreže ENEMO, ne pa tudi evropskega parlamenta, ki je več mesecev z oblastmi vodila dialog o pogojih volitev.Srbski predsednik je ob oddaji glasu izrazil upanje, da bo njegova SNS dosegla dober rezultat, da bodo lahko nadaljevali z reformami. Če se bo njegovi listi Aleksandar Vučić – Za naše otroke po objavi prelimenarnih rezultatov obetala zmaga, je napovedal predstavitev programa in načrte za prihodnje štiri leta. Da bodo državljani izkazali zaupanje »timu predsednika Vučića« in s tem pokazali, da želijo nadaljevati pot, ki so jo zastavili leta 2014, je ob oddaji glasu upala tudi premierka. Po njenem ni pomembna volilna udeležba, temveč le le rezultat in potrditev Vučićeve politike.