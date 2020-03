V Srbiji policijska ura, vojska varuje bolnišnice

45.000

V Srbiji, kjer so zaradi epidemije koronavirusa v nedeljo razglasili izredne razmere, uvajajo danes policijsko uro. Prepoved gibanja v javnosti bo vsak dan od 20. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Za ta in druge ostre ukrepe so se po besedah predsednika državeodločili, da se ne bi tudi pri njih ponovil italijanski scenarij. Zdaj imajo še razmeroma malo število potrjenih okuženih oseb – 72, a pričakujejo izbruh.V Srbijo se je v zadnjih dveh dneh po uradnih informacijah vrnilo okoli 45.000 zdomcev, ki so v času epidemije raje na domačih tleh kot po svetu. S tem se je strahovito povečala možnost prenosa in širjenja virusa. Od zdomke, ki je prišla pred dvema tednoma na kratek obisk iz Švice, so virus tudi dobili.Za vse vrnjene zdomce so predpisali samoizolacijo: za tiste z največjih kriznih žarišč, tudi iz Slovenije, 28 dni, za druge 14. Sprejeli so še več ostrih ukrepov.Virus je na ulice pripeljal tudi do zob oborožene vojake in policiste. Vojska varuje bolnišnice, da onemogoča potencialno okuženim ljudem in prenašalcem virusa vstop. Vojaki stojijo tudi na avtobusnih postajah in drugod po mestih. V manjših krajih in na vaseh vojakov ni.Najstrožja prepoved gibanja, ki velja podnevi in ponoči, je v mestih predpisana za starejše od 65 let, na vaseh z manj kot 5000 prebivalci pa za starejše od 70 let. Starejši pod grožnjo denarne kazni 1200 evrov (skoraj tri povprečne plače) ne smejo zapustiti svojih stanovanj oziroma dvorišč. S hrano, zdravili in drugimi potrebščinami jih oskrbujejo policisti in prostovoljci.Ali ljudje upoštevajo prepoved gibanja, nadzoruje policija. Zagrožena kazen za kršitelje zapovedi samoizolacije je do tri leta zapora in finančna kazen.Po uradnih informacijah je policija že pri približno 7600 zdomcih preverila, ali spoštujejo samoizolacijo. Več kot 1600 jih ni bilo na naslovih, ki so jih prijavili kot mesto bivanja.Zdomsko družino, ki se je po prihodu domov odpravila po nakupih hrane, je prijavil policiji sosed; kršitelje so odpeljali na policijsko postajo, poročajo mediji.Policija je v Beogradu pridržala tudi mladeniča, ki je pozival k javnemu zbiranju.V Požarevcu je policija pridržala moškega, ki je na svojem facebook profilu objavil lažno informacijo, da v občini Mali Crnić ne delujeta pošta in banka, da je delovni čas trgovin skrajšan in da bodo delili bone za kruh, s čimer je po ugotovitvah policije izzval splošno paniko in strah.Okuženih je bilo do včeraj zvečer razmeroma malo – 72. Prvi, pri katerem so ugotovili virus pred 12 dnevi v Subotici, je še na zdravljenju v bolnišnici v Novem Sadu. Največja žarišča so v Beogradu, Nišu in Kikindi.V celotni državi imajo pripravljene zmogljivosti za oskrbo 6000 okuženih s koronavirusom.Pri spopadu z epidemijo v Srbiji računajo na pomoč Kitajske. Pet milijonov kitajskih zaščitnih mask bo predvidoma dobavljenih v prihodnjih dneh, prav tako novi respiratorji, v tem tednu pa bodo po napovedih predsednika Srbije prišli v državo na pomoč tudi kitajski strokovnjaki.Za nakup zaščitne opreme velja omejitev: posameznik lahko kupi največ deset mask naenkrat, deset parov rokavic in sedem dezinfekcijskih sredstev.V Srbiji so uvedli tudi niz finančnih olajšav. Posameznikom, kmetom, podjetnikom in podjetjem v času izrednih razmer ni treba odplačevati kreditov, upokojencem računov za vodo, elektriko in druge komunalne zadeve. Zamudnih obresti ne bo.Prav tako ne bo parlamentarnih in lokalnih volitev, ki so bile napovedane za 26. april.