V Srbiji skrajni desničarji fizično obračunali z aktivisti nevladnih organizacij

Tarča napada tudi organizacija No Name Kitchen.

Številni migranti v grozljivih razmerah taborijo ob severnih mejah Srbije. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Na včerajšnji predstavitvi knjigez naslovom V Srebrenici ni bilo genocida so pripadniki Šešljeve skrajno desne Srbske radikalne stranke (SRS) fizično napadli aktiviste nevladnih organizacij. Aktivisti Fonda za humanitarno pravo (FHP), Foruma ZFD in Iniciative mladih za človekove pravice so na predstavitev knjige v zgradbi beograjske občine Stari grad prišli delit informativno gradivo o zločinih srbske vojske nad Hrvati v Vojvodini. Člani SRS so na zahtevo Šešlja aktiviste med zmerjanjem nasilno potisnili iz dvorane.Vojislav Šešelj, ki je bil v Haagu obsojen zaradi vojnih zločinov nad hrvaškim prebivalstvom, v zanikanju genocida v Srebrenici ni osamljen. Pokol več kot 8000 Bošnjakov je po mednarodnem pravu genocid, vendar ga Srbija uradno ne priznava kot takega.Gre za že drugi napad skrajnih desničarjev na aktiviste nevladnih organizacij v Srbiji v zadnjih dneh. V Šidu, mestu ob meji s Hrvaško, ki leži na tako imenovani balkanski migrantski poti, je 25. januarja skupina moških, ki je nosila četniško zastavo in simbole, fizično napadla aktiviste humanitarne nevladne organizacije No Name Kitchen. V napadu, ki so ga, po poročanju portala Balkan Insight, izvedli člani nacionalistične skupine Sokoli, je bil poškodovan kombi, uničena oprema in mobilni telefon, aktivisti humanitarne organizacije pa so jo odnesli brez fizičnih poškodb.V nenavadnem sodnem postopku je sodišče v Sremski Mitrovici namesto napadalcev na zatožno klop posadilo tri aktiviste organizacije, ki dvakrat tedensko beguncem dostavlja živila, vodo in obleke. Sodišče je dva izmed njih prepoznala za kriva kaljenja miru in ju kaznovalo s plačilom 170 evrov kazni ali dvajsetimi dnevi v zaporu. Tako oba obsojenca kakor tudi aktivistko, ki je bila v sodnem procesu prepoznana za nedolžno, je sodišče za pol leta izgnalo iz Srbije. Državo morajo zapustiti najkasneje jutri.