Spominska slovesnost za Ratka Mladića, a brez državnih in vojaških časti

V Hiši srbskih oboroženih sil v Beogradu je danes potekala spominska slovesnost za nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v BiH, ki je prejšnji teden umrl v Haagu. Slovesnosti se je po poročanju srbskega spletnega portala N1 med drugim udeležil Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić. Njegov pogreb bo v ponedeljek, vendar brez državnih in vojaških časti, poroča Euronews.

Na slovesnosti so bili tudi tudi člani Mladićeve družine ter nekdanji pripadniki vojske Republike Srbske, pa tudi njegovi privrženci. Ti so bili oblečeni v črno, nekateri pa so nosili majice s podobo Mladića in napisom heroj. Ena od skupin je z avtobusom prispela tudi iz Bosne in Hercegovine, še poroča N1.

Mladića, obsojenega vojnih zločinov v BiH, bodo pokopali v ponedeljek na pokopališču Topčider. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. Vučić je še povedal, da je organizacija pogreba v rokah Mladićeve družine. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je po smrti Mladića sicer omenil, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar je sprožilo obsodbe v regiji.

Čeprav je tudi Vujić sprva napovedal, da bo Srbija Mladiću izkazala »vse vojaške in državne časti«, bo njegov pogreb potekal brez njih. Na njem ne bo predsednika Aleksandra Vučića, premierja ali predsednika parlamenta, prav tako ne bo topniških salv in ceremonialne vojaške navzočnosti. Mladića ne bodo pokopali niti v Aleji velikanov ali Aleji zaslužnih državljanov.

Današnja slovesnost v Domu srbske vojske po navedbah oblasti ni bila državna, temveč jo je pripravilo združenje upokojenih generalov.

Posmrtne ostanke nekdanjega generala so v Srbijo z Nizozemske z letalom prepeljali v četrtek, nato so jih z letališča v konvoju vozil prepeljali na Vojaško medicinsko akademijo, kjer naj bi na zahtevo njegove družine opravili obdukcijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi, napovedan za sredo. Mladić je v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, umrl 27. avgusta v 85. letu starosti.

Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, med katerim je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.