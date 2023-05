V Srbiji tretji dan žalovanja

V Srbiji je danes tretji dan žalovanja za žrtvami strelskih pohodov, v katerih je umrlo 17 ljudi, večinoma otrok in mladih. Dan žalovanja je danes tudi v Črni gori.

V osnovni šoli v Beogradu je 13-letnik v sredo ubil devet ljudi, osem učencev in varnostnika, šest učencev in učiteljica je bilo ranjenih. Manj kot 36 ur kasneje pa je 21-letnik v vaseh Malo Orašje in Dubona do smrti ustrelil osem ljudi, 14 je bilo ranjenih.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug ljudje še vedno prihajajo na kraje zločinov ter tja prinašajo cvetje in sveče.

Danes bodo v vasi Dubona pri Mladenovcu pokopali še tri žrtve streljanja, medtem ko so že v soboto v Beogradu pokopali štiri učence in varnostnika osnovne šole Vladislav Ribnikar, v Malem Orašju pa pet mladih, ki jih je ustrelil 21-letnik.

FOTO: Savo Prelevic/AFP

Učenci beograjske osnovne šole Vladislav Ribnikar naj bi se sicer prihodnji teden začeli postopoma vračati k pouku, je po poročanju srbskega portala N1 sklenilo srbsko šolsko ministrstvo. Pri tem naj bi bili učenci, učitelji in tudi starši deležni ustrezne psihološke pomoči.

Od ponedeljka pa bodo na vseh 1800 šolah v Srbiji preventivno navzoči policisti, in sicer od začetka do konca pouka, je danes napovedal državni sekretar na srbskem notranjem ministrstvu Danilo Stevandić.

Pojasnil je, da bodo zato še letos zaposlili 1200 novih policistov, tako da bo v prihodnje vsaka šola imela policista, ki bo skrbel za red in varnost učencev in zaposlenih.

Stenvadić je še napovedal, da bo v prihodnje okrepljeno delovanje policije na vseh javnih mestih, kjer se zbira večje število ljudi, kot so trgovine, ulice, železniške in avtobusne postaje ter športne prireditve, poroča Tanjug.

FOTO: Oliver Bunic/AFP

Medtem se v Srbiji nadaljuje tudi ukrepanje proti posameznikom, ki z objavami na družbenih omrežjih povzročajo paniko in strah.

V soboto so v Beogradu pridržali 41-letnega moškega, ki je na družbenem omrežju objavil, da bo »vzel puško in pobil vse prebivalce Rume«. Kot je sporočilo srbsko notranje ministrstvo, je moški osumljen spodbujanja panike in nemira.

Srbska policija je po napadu zaradi neprimernih objav na družbenih omrežjih v preteklih dneh pridržala tudi več mladoletnikov.

Pogreb ubitega varnostnika. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po napadih napovedal ukrepe, da bi zmanjšali število kosov orožja v državi. Zmanjšali naj bi število dovoljenj za orožje, predvsem pa naj bi se lotili problema nezakonitega orožja.

Glede na podatke raziskovalnega projekta Small Arms Survey (SAS) naj bi imelo v Srbiji orožje 39 od 100 ljudi, kar je največ v Evropi.

Dan žalovanja za žrtvami tragedij v Srbiji je danes tudi v Črni gori, zastave so spuščene na pol droga, odpovedane so javne prireditve, elektronski mediji morajo imeti prilagojen program.