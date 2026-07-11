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    Svet

    V Srebrenici pokopali posmrtne ostanke desetih žrtev genocida

    Neznanci so v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijevića.
    V Srebrenici so ob obletnici pokola pokopali še deset žrtev. FOTO: Amel Emric/Reuters
    Galerija
    V Srebrenici so ob obletnici pokola pokopali še deset žrtev. FOTO: Amel Emric/Reuters
    R. I., STA
    11. 7. 2026 | 15:22
    11. 7. 2026 | 15:52
    3:01
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    V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke desetih žrtev. Več tisoč ljudi se je poklonilo žrtvam, govorniki pa so poudarili, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in da je treba ohranjati spomin na žrtve, poročajo mediji v BiH.

    S pokopom še desetih žrtev v spominskem centru v Potočarih zdaj skupno počiva 6782 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.

    Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice potekata na dan, ko so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov, in začele množično pobijati Bošnjake.

    Najmlajša danes pokopana žrtev je bila ob smrti stara 20 let, najstarejša pa 56 let.

    Na razčlovečenje, sovraštvo in velikodržavne projekte je treba odgovoriti pravočasno, saj se nasilnikom ne sme popuščati. FOTO: Amel Emric/Reuters
    Na razčlovečenje, sovraštvo in velikodržavne projekte je treba odgovoriti pravočasno, saj se nasilnikom ne sme popuščati. FOTO: Amel Emric/Reuters

    Predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović je poudaril, da je Srebrenica svetovni opomin, da je treba na razčlovečenje, sovraštvo in velikodržavne projekte odgovoriti pravočasno, saj se nasilnikom ne sme popuščati.

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    Srebrenica: genocid pod modrimi čeladami

    »Množične usmrtitve julija 1995 niso bile posledica spontanega ravnanja ali nenadzorovanega sovraštva. Nasprotno, genocid je bil skrbno načrtovan in brutalno izveden,« je dejal Bećirović. Ob tem je poudaril, da del odgovornosti za ta zločin nosi tudi Srbija, kar po njegovih besedah potrjujejo sodne razsodbe.

    Današnjo obletnico je sicer zaznamoval tudi incident v Srbiji, kjer so neznanci zjutraj v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijevića, poroča sarajevski portal Klix.

    Kot je Arsenijević zapisal na družbenem omrežju Instagram, ga je pred začetkom spominskega shoda pričakala skupina od 20 do 30 mladih, ki so ga udarjali, brcali in mu grozili. Na kraju, kjer bi moral potekati shod, so se pred tem pojavili grafiti, ki poveličujejo Ratka Mladića in vojsko Republike Srbske ter omenjajo število srbskih žrtev.

    Po napadu so organizatorji iz varnostnih razlogov odpovedali spominski shod, za zvečer pa je na Trgu republike v Beogradu napovedana ločena komemoracija s prižiganjem sveč.

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