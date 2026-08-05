V središču Londona zabodenih več ljudi

V središču Londona se je danes zgodil krvav incident, v katerem so bili ranjeni štirje moški , policija pa je kmalu zatem prijela 47-letno osumljenko . Po prvih podatkih preiskovalcev londonske Metropolitanske policije je napad domnevno povezan s težavami v duševnem zdravju osumljenke.

Policija in reševalci so klic na pomoč prejeli ob 12.27 po lokalnem času. Poročila so navajala, da je na ulici Endell Street, ki se nahaja v neposredni bližini znane turistične točke Covent Garden, prišlo do večkratnega vboda z ostrim predmetom, poroča britanski The Independent.

Policisti in reševalci so na prizorišču našli štiri poškodovane moške, stare 34, 39, 42 in 52 let . Vse so reševalne ekipe oskrbele na kraju dogodka in jih nato prepeljale v glavni center za travmatologijo, poročajo britanski mediji. Natančnih informacij o resnosti njihovih poškodb policija še ni razkrila.

V povezavi z napadom so policisti aretirali 47-letno žensko . Pridržali so jo zaradi suma napada in nezakonitega posedovanja nevarnega orožja . Policija je ob tem že potrdila, da so na prizorišču zasegli škarje . Osumljenka je trenutno v policijskem pridržanju, kjer potekajo nadaljnji postopki in zaslišanja, še poroča The Independent.