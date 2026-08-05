V središču Londona zabodenih več ljudi

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V središču Londona se je danes zgodil krvav incident, v katerem so bili ranjeni štirje moški, policija pa je kmalu zatem prijela 47-letno osumljenko. Po prvih podatkih preiskovalcev londonske Metropolitanske policije je napad domnevno povezan s težavami v duševnem zdravju osumljenke.
Policija in reševalci so klic na pomoč prejeli ob 12.27 po lokalnem času. Poročila so navajala, da je na ulici Endell Street, ki se nahaja v neposredni bližini znane turistične točke Covent Garden, prišlo do večkratnega vboda z ostrim predmetom, poroča britanski The Independent.
Policisti in reševalci so na prizorišču našli štiri poškodovane moške, stare 34, 39, 42 in 52 let. Vse so reševalne ekipe oskrbele na kraju dogodka in jih nato prepeljale v glavni center za travmatologijo, poročajo britanski mediji. Natančnih informacij o resnosti njihovih poškodb policija še ni razkrila.
V povezavi z napadom so policisti aretirali 47-letno žensko. Pridržali so jo zaradi suma napada in nezakonitega posedovanja nevarnega orožja. Policija je ob tem že potrdila, da so na prizorišču zasegli škarje. Osumljenka je trenutno v policijskem pridržanju, kjer potekajo nadaljnji postopki in zaslišanja, še poroča The Independent.
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