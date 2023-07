V središču poročanja o masovnih streljanjih morajo biti žrtve, ne strelci

V nadaljevanju preberite:

Žalostna statistika streljanj v šolah in množičnih streljanj v ZDA kaže velik porast do nedavnega za našo regijo še nepredstavljivih dejanj. Do leta 1999 se je v ZDA množično streljanje zgodilo enkrat na vsakih šest mesecev, leta 2019 pa že vsakih šest tednov. Po podatkih Arhiva za strelsko nasilje (ang. Gun Violence Archive) so v prvi polovici leta 2022 našteli 250 množičnih streljanj.

Sobotno streljanje na zabavi v blokovskem naselju v Baltimoru, v katerem sta po včeraj znanih informacijah življenje izgubili dve osebi, stari 18 in 20 let, se (upamo) v statistiko ne bo uvrstilo. Ranjenih je bilo še 28 drugih mladih, nekateri so v kritičnem stanju. Takšni dogodki, pravijo v Ameriškem psihološkem združenju, niso tragični le zaradi umrlih, ampak tudi zaradi vseh preživelih s hudimi travmami. Zato je nujno, pozivajo različni ameriški organi, da nehamo poveličevati napadalce in poročati o njihovih motivih.