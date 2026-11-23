V enem od stanovanj večstanovanjske hiše v kraju Kehl na jugozahodu Nemčije ob meji s Francijo so danes našli trupla petih oseb, dveh odraslih in treh otrok, je sporočila policija v bližnjem Offenburgu. Preiskovalci domnevajo, da je peterica umrla zaradi uhajanja plina.

Po ugotovitvah policije so med mrtvimi oče, njegovi trije otroci in sorodnica. Dva druga otroka so oskrbeli reševalci, poročata nemška tiskovna agencija DPA in francoska AFP.

Preiskovalci domnevajo, da je smrti peterice botrovalo uhajanje plina. Zaenkrat še ugotavljajo, ali je do uhajanja prišlo zaradi tehnične napake. Nevarnosti za druge stanovalce večstanovanjske hiše sicer ni več.