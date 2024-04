V strahu pred novo veliko vojno ne smemo pozabiti na Gazo

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da so vse napovedi – kot, denimo, v primeru ruske invazije na Ukrajino 24. februarja 2022 – kazale, da bo Iran dejansko vojaško odgovoril na izraelsko bombardiranje iranskega konzulata v Damasku pred dvema tednoma, je še tlelo nekaj upanja, da se ne bo podal na strahovito tvegano pot neposrednega vojaškega obračuna, na katerega se je Izrael pripravljal vrsto let. A ravno to se je – v popolni odsotnosti odraslih in odgovornih ljudi v globalni geopolitični sobani – zgodilo.