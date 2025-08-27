V streljanju med jutranjo mašo na šoli v Minneapolisu več mrtvih in ranjenih

Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota je prišlo do streljanja. Po navedbah policije v Minneapolisu so v napadu umrle tri osebe, dva otroka in strelec, ki si je sodil sam. Ranjenih pa je 17 ljudi, od tega 14 otrok, ki jih zdravijo v mestnih bolnišnicah.

Policisti in ekipe medicinske pomoči po streljanju na nesrečni šoli. FOTO: Ben Brewer/Reuters

V strelskem napadu sta bila ubita dva otroka, stara osem in deset let, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal policijski načelnik v Minneapolisu Brian O'Hara. Ranjenih je bilo še 17 ljudi, od tega 14 otrok. Več oseb je v kritičnem stanju.

Umrl je tudi strelec, ki si je vzel življenje na parkirišču blizu šole, pred tem pa je po navedbah policije s puško, šibrovko in pištolo skozi okna streljal na otroke. Star naj bi bil nekje med 20 in 25 let, njegov motiv za napad pa za zdaj ni znan.

Po poročanju ameriških medijev so osumljenca streljanja na katoliško šolo in cerkev v Minneapolisu identificirali kot kot Robina Westmana, ki je na družbenih omrežjih objavil manifest, vključno z videoposnetkom, na katerem je na pištoli napisano »ubij Donalda Trumpa«.

Policijski viri navajajo, da je do napada prišlo med jutranjo mašo za učence od vrtca do osmega razreda.

Na napad so se že odzvale tudi oblasti v ZDA. Predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ga obvestili o napadu, da so na prizorišče že prispele ekipe zveznega preiskovalnega urada FBI, in da bo Bela hiša se naprej spremljala dogajanje.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dodala, da tudi njeno ministrstvo spremlja dogajanje in da bodo več informacij objavili takoj, ko bodo na voljo. Podobno je kasneje sporočila tudi pravosodna ministrica Pam Bondi.

FOTO: Ben Brewer Reuters

Senatorka iz zvezne države Minnesota Amy Klobuchar je medtem izrazila obžalovanje zaradi »strašnega nasilja«. Molim za učence, učitelje in družine prizadetih, hvaležna pa sem tudi reševalcem, ki so prvi posredovali na kraju dogodka, je dodala.

»Molim za naše otroke in učitelje, katerih prvi šolski teden je zaznamoval ta grozljiv nasilni dogodek,» pa je na omrežju X sporočil guverner Minnesote Tim Walz.