V streljanju na Češkem umrli dve osebi, najmanj šest ranjenih

Na Češkem je v mestu Chribska, okoli 110 kilometrov severno od Prage, napadalec s strelnim orožjem ubil eno osebo, najmanj šest je ranjenih, med njimi tudi policist, poroča Reuters. Policija je napadalca ustrelila in nevarnosti ni več, pravijo lokalne oblasti.

Češka policija je na družbenem omrežju X sprva zapisala, da je v napadu umrla ena ženska, štiri osebe pa so bile ranjene. Kasneje so izjavo popravili z dodatnimi podatki, in sicer sta v napadu umrla dva moška – neznana žrtev in strelec.

Napadalec je streljal v mestni hiši. Policija je stavbo zavarovala. Motiv napadalca še ni znan. Kljub temu je policija izključila teroristični ali ekstremistični motiv, prav tako napad ni bil politično ali versko motiviran. Po doslej zbranih podatkih je motiv najverjetneje izhajal iz osebnega odnosa.

Češki notranji minister Lubomír Metnar je na družbenem omrežju X zapisal, da pozorno spremlja informacije o streljanju. Poudaril je, da je situacija resna, a glede na njegove informacije ni nadaljnje nevarnosti. Tudi sam bo obiskal mesto Chribska.

Policija je na kraj streljanja poslala tudi bombno ekipo in pse kot del standardnega postopka, a na kraju niso odkrili pirotehničnih sredstev.