V streljanju na univerzi Brown dva mrtva, več hudo ranjenih, storilca še iščejo

Na ameriški univerzi Brown v Providenceu, glavnem mestu zvezne države Rhode Island, iščejo napadalca, ki je v včeraj popoldne po lokalnem času v streljanju na omenjeni univerzi ubil dve osebi, vsaj devet je ranjenih, nekateri med njimi so v kritičnem stanju. Identitete žrtev in ranjenih za zdaj niso javno objavili, po navedbah BBC so vsi študentje. Motiv za napad še ni znan.

V streljanju je vsaj devet oseb hudo ranjenih. FOTO: Bing Guan/Afp

Kot poročajo tuji mediji, je storilec še vedno na prostosti, policija ga išče po kampusu in znameniti zgodovinski soseski okoli prestižne univerze, kjer pravkar potekajo zaključni izpiti v jesenskem semestru. Policija je objavil tudi posnetek osebe, za katerega sumijo, da je storilec.

Incident se je zgodil v bližini sedemnadstropne stavbe, v kateri domuje fakulteta za inženirstvo in fiziko, piše na spletni strani fakultete. Stavba obsega 117 laboratorijev, 150 pisarn, 15 učilnic in 29 laboratorijev. Ker so potekali izpiti, je bilo poslopje odprto in je lahko pravzaprav kdor koli vstopil, je za CNN dejal župan Providencea Brett Smiley. Prestižno zasebno univerzo, ki ima najstarejši program uporabne matematike v državi ter ​​najstarejši inženirski program v elitni bršljanovi ligi (Ivy League) in je bila ena prvih ustanov, ki so podeljevale doktorate v ZDA, sicer obiskuje 7300 dodiplomskih in nekaj več kot 3000 podiplomskih študentov.

Na univerzi so ptekali zaključni izpiti, tudi mesto je bilo polno ljudi. FOTO: Taylor Coester/Reuters

Policija je v soboto pozno zvečer tudi objavila posnetek moškega, za katerega sumijo, da bi lahko bil storilec, nekatere priče so poročale, da je moški, star okoli 30 let. Iskanje je bilo sinoči zelo oteženo, saj je bilo mesto ​Providence prenatrpano s prazničnimi nakupovalci in tisoči ljudi, ki so se udeleževali koncertov. Iskalni akciji se je po navedbah župana pridružilo več kot 400 policistov. Po poročanju lokalnih medijev so na prizoriščih po mestu uvedli dodatne varnostne ukrepe.

Z razmerami je seznanjen tudi ameriški predsednik Donald Trump. »Grozna stvar se je zgodila. In vse, kar lahko zdaj storimo, je, da molimo za žrtve in za tiste, ki so bili, kot kaže, zelo hudo poškodovani,« izjavil.

»Naše glavno mesto je danes doživelo nepredstavljivo tragedijo. Naša srca so z ljudmi iz Providencea in vsemi tistimi, ki jih je prizadela,« pa je sporočil guverner zvezne države Rhode Island Dan McKee.

FOTO: Taylor Coester/Reuters

Z napadom na kampusu univerze Brown se je število množičnih streljanj v ZDA za letos povzpelo na 389, kažejo podatki neodvisne spletne strani Gun Violence Archive, ki beleži tovrstne primere nasilja. Kljub pogostim streljanjem v ameriških šolah, podjetjih, trgovskih centrih in drugje na javnih prostorih so prizadevanja za zaostritev zakonodaje o orožju že leta neuspešna.