V streljanju na šoli v Turčiji najmanj 16 ranjenih, napadalec si je sodil sam

V streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije je bilo danes ranjenih najmanj 16 ljudi, večinoma dijaki. 19-letni napadalec, sicer nekdanji dijak šole, si je po dejanju sodil sam, je po poročanju turških medijev povedal guverner province Sanliurfa Hasan Sildak.

V šolo v okrožju Siverek, iz katere so evakuirali dijake, so bile napotene posebne enote, je novinarjem povedal Sildak. Pojasnil je, da je bil napadalec nekdanji dijak šole. »Vzel si je življenje, ko ga je policija obkolila,« je še dejal guverner in obljubil temeljito preiskavo dogodka.

Na televizijskih posnetkih je bilo videti reševalna vozila, ki stojijo pred šolo, medtem ko dijaki v paniki bežijo iz stavbe. V streljanju je bilo po poročanju turške mreže CNN ranjenih deset učencev, štirje učitelji, policist in zaposleni v menzi.

Tiskovna agencija Demirören je poročala, da je napadalec s puško davi vstopil v šolo in tam naključno streljal. Preden je storil samomor, se je menda zabarikadiral v šolski stavbi in vzel več učencev za talce.

Motiv za streljanje za zdaj po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ni znan.